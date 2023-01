Lazio, domani 9 gennaio allerta meteo in tutta la Regione: previsti forti venti, temporali e frequente attività elettrica

Dalle prime ore di domani, lunedì 9 gennaio 2023, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui versanti tirrenici delle aree montuose. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo comunica il Centro Funzionale Regionale dell’Agenzia della protezione Civile della Regione Lazio in un avviso.

Prevista allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali da domani su tutto il Lazio, con l’avviso che aggiunge come dalle prime ore di domani, lunedì 9 gennaio 2023, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, specie sui crinali appenninici, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest in mattinata, con possibili mareggiate sulle coste esposte.