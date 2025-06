Le Piazzette 2025 a Tarquinia: musica dal vivo e Aperol Spritz City Party il 13 giugno

Venerdì 13 giugno 2025, a partire dalle ore 20.00, il centro storico di Tarquinia ospiterà una nuova edizione de Le Piazzette, il festival diffuso di musica dal vivo che animerà le vie e le piazze della città. L’appuntamento, molto atteso da residenti e visitatori, si presenta quest’anno in una veste inedita: Aperol Spritz City Party, una serata speciale caratterizzata da un’atmosfera conviviale e leggera, pensata per accompagnare l’inizio della stagione estiva.

Aperol protagonista, centro storico in festa

La nuova edizione si distingue per la forte caratterizzazione tematica: protagonisti saranno lo spritz e i gadget firmati Aperol, con numerosi locali che proporranno offerte dedicate e allestimenti in arancione. L’intero centro storico sarà coinvolto nell’iniziativa, che prevede musica dal vivo in diverse piazze, negozi aperti tutta la sera e occasioni di socialità diffuse. Già molti locali, in vista dell’evento, hanno registrato il tutto esaurito, segno del grande interesse suscitato.

Un’iniziativa nata dal basso, cresciuta nel tempo

Le Piazzette, giunta alla prima uscita del 2025, nasce dalla collaborazione tra ristoratori, esercenti e attività commerciali del centro storico di Tarquinia. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il festival si conferma un appuntamento stabile del calendario cittadino, capace di unire promozione del territorio, valorizzazione delle attività locali e intrattenimento serale.