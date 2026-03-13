“L’Eco delle Campane”, a Tarquinia una tre giorni dedicata alla zootecnia e alle eccellenze del territorio

Dal 13 al 15 marzo 2026 a Tarquinia si svolgerà “L’Eco delle Campane”, una manifestazione dedicata alla zootecnia, all’economia locale e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pro Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile capace di sostenere il settore agricolo e zootecnico locale.

Focus 2026 sugli allevamenti ovicaprini

L’edizione 2026 sarà dedicata in particolare agli allevamenti ovicaprini, protagonisti nel padiglione “Ovinsieme”, realizzato con la collaborazione delle aziende Benform e Agricola Sabino. Nel padiglione saranno presenti oltre 100 capi provenienti da diverse regioni italiane. L’esposizione sarà accompagnata da momenti di confronto e approfondimento su alcune delle principali sfide del settore: miglioramento della produttività attraverso genetica di pregio, alimentazione di precisione e tecniche innovative per il benessere animale e integrazione tra allevamento e tutela dell’ecosistema

Stand, artigianato e prodotti locali

La manifestazione non sarà dedicata soltanto alla zootecnia. Il programma prevede anche stand di artigianato locale e prodotti agroalimentari, oltre a momenti di incontro e iniziative all’aria aperta pensate per coinvolgere cittadini e visitatori.