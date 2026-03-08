Lettere al Direttore: “Ringraziamento alla professoressa Lilia Grazia Tiberi”

Riceviamo da Cesare Aloisi e pubblichiamo
Cara Lilia, in questa giornata dedicata alla Festa della Donna, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per ciò che, da trent’anni, tu doni alla nostra comunità.
Con amore, competenza e una dedizione rara, hai saputo trasformare un semplice incontro in un vero sodalizio poetico: un luogo in cui persone di ogni età e sensibilità trovano il coraggio di dare voce ai propri sentimenti, di mettere in versi ciò che spesso non si riesce a dire.
La tua passione per la cultura, la tua instancabile ricerca, la cura con cui guidi, incoraggi e sostieni ciascun partecipante sono un esempio luminoso di ciò che significa mettere il proprio talento al servizio degli altri. Grazie a te, ogni anno nasce Poesia al Femminile, un piccolo grande scrigno che custodisce emozioni autentiche e testimonia la crescita di una comunità che, grazie al tuo impulso, ha imparato a riconoscersi e a raccontarsi.
Per tre giorni, Tarquinia diventa una casa della poesia: un luogo di amicizia, serenità e ascolto reciproco, un luogo speciale dove le parole non dividono ma uniscono. E questo accade perché tu, con generosità e abnegazione, hai scelto di credere nel potere delle parole e nel valore delle persone.
A nome di tutti coloro che hai guidato, ispirato; per il tempo, l’energia, la passione, la cultura che hai condiviso; per aver acceso, in ciascuno di noi, una scintilla che continua a brillare… grazie. Grazie di cuore.