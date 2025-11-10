L’IISS Cardarelli di Tarquinia apre le porte a colleghi della scuola secondaria di Primo grado per l’orientamento

Riceviamo dall’IISS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

A breve, gli allievi del terzo anno delle scuole medie dovranno decidere il loro futuro percorso quinquennale e proporre la propria iscrizione a un corso di un Istituto superiore a loro scelta.

Molto spesso, sulla decisione di ragazzi e famiglie influiscono numerosi fattori, tra cui non da ultimo e molto importante, le opinioni dei loro insegnanti. Chi, infatti, potrebbe avanzare un miglior suggerimento di coloro i quali per tre anni li ha traghettati in un sentiero di mediazione e passaggio dalle elementari alle secondarie di secondo grado?

Proprio per questi motivi, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, ancor prima di inaugurare il calendario degli Open Days che renderanno la scuola il motore attivo di una serie di iniziative per quelli che saranno i futuri studenti, intende promuovere lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16,30 presso i locali della sede centrale un incontro con docenti delle medie. In questa occasione il Dirigente Scolastico Laura Piroli, i collaboratori e i professori referenti di ogni indirizzo e per l’inclusione, avranno cura nel mostrare l’Istituto, i percorsi di studio, discutere insieme su come affrontare il passaggio da un livello all’altro di istruzione e, infine, proporre una gustosa e genuina merenda realizzata con i prodotti dell’orto scolastico.

“È compito di noi educatori, – commenta il Dirigente scolastico Laura Piroli, – predisporre al meglio questo rito di passaggio e crescita in modo tale da essere davvero significativo e utile, così da contribuire a chiarire le idee a chi si appresta a scegliere il proprio corso di studi”. Si tratta di un “gesto”, un’azione fondamentale per la crescita dei giovani cittadini e, tutti gli attori, docenti e familiari, devono prenderne parte attiva. Aspettiamo, dunque, i docenti delle scuole superiori di primo grado, il 17 novembre alle 16.30, presso la sede centrale del Cardarelli!