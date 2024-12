Lions Club Tarquinia, successo di pubblico per il concerto “Aspettando il Natale 2024”

Riceviamo e pubblichiamo

Musica e solidarietà binomio vincente al concerto “Aspettando il Natale 2024” organizzato dal Lions Club Tarquinia. L’8 dicembre, il teatro comunale “Rossella Falk” ha registrato il tutto esaurito per l’esibizione dell’Italian Brass Band. Magistralmente diretto dal maestro Giuseppe Saggio, l’ensemble di soli ottoni e percussioni formato da musicisti provenienti dalle più prestigiose bande, orchestre e gruppi musicali italiane ha offerto un repertorio coinvolgente e apprezzato, che ha riscosso applausi calorosi e sentiti e standing ovation da parte del pubblico presente: dall’apertura con “Galop” dall’ouverture di “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini al finale con “La Fiesta” di Chick Corea. L’evento ha registrato una significativa espressione della generosità, con la raccolta di 1600 euro che saranno devoluti all’Asd Archeobike & Tarkna trekking per sostenere l’acquisto di una joelette, una speciale sedia a rotelle progettata per consentire a persone con disabilità di partecipare a attività all’aperto come escursioni e trekking in natura, favorendo quindi un turismo inclusivo. “È stato uno dei concerti più riusciti delle quindici edizioni – sottolinea la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci -. L’Italian Brass Band si è espressa su livelli artistici eccezionali, con una perfetta esecuzione dei brani e una rarissima pulizia del suono. Il teatro comunale “Rossella Falk” si è confermato la cornice ideale per creare un’atmosfera unica e far respirare l’aria delle feste di Natale. Ha vinto anche la solidarietà, perché faremo una delle donazioni più alte ottenute negli ultimi anni grazie all’aiuto di tutti gli spettatori. Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale per il sostegno, agli enti e alle istituzioni che ci sono vicini, agli spettatori del concerto per la sensibilità e generosità dimostrate, e ai soci del Lions Club Tarquinia, senza cui non sarebbe possibile realizzare queste belle e importanti iniziative. Occorre un altro piccolo sforzo economico e invitiamo privati e altre associazioni a collaborare per completare l’acquisto della joelette”. Il pomeriggio in musica si è aperto con un video dedicato alle attività più significative svolte sul territorio dal Lions Club Tarquinia, testimonianza dell’operato a favore delle fasce più deboli e bisognose di aiuto con interventi su diverse problematiche sociali come disabilità, inclusione, autismo, prevenzione, violenza di genere e bullismo e altre situazioni di disagio che si vivono ogni giorno., È poi proseguito con i saluti istituzionali del sindaco Francesco Sposetti e le parole di Ennio Soldini e Paolo Guardalà, dell’Asd Archeobike & Tarkna trekking, che hanno illustrato le iniziative dell’associazione per promuovere il benessere e l’inclusione nella città etrusca. Al termine del concerto, sono state consegnate delle targhe al sindaco Sposetti, all’Accademia Tarquinia Musica, alla BCC Roma, tra gli sponsor della manifestazione, e all’associazione musicale “Giacomo Setaccioli”.