L’UDC cresce nel Viterbese e nella Bassa Maremma: un nuovo modo di fare politica sul territorio

Riceviamo dall’UDC di Viterbo e pubblichiamo

L’UDC continua il suo percorso di crescita nel Viterbese e nella Bassa Maremma, rafforzando la propria presenza territoriale e rilanciando un modello politico fondato su ascolto, partecipazione e lavoro di rete. A raccontare questa nuova fase sono il segretario provinciale dell’UDC Gino Stella e la segretaria cittadina di Civitavecchia Filippa Abbate.

«Fare politica oggi significa tornare tra le persone – spiegano – costruire relazioni attraverso iniziative e attività concrete, ma soprattutto ascoltare le problematiche di tutti, anche del cittadino che vive nel paesino più piccolo e più lontano dai riflettori». Un approccio che punta a superare i confini tradizionali dell’azione politica locale, creando una classe dirigente capace di collaborare non solo all’interno della propria provincia, ma anche attraverso tavoli di confronto extraterritoriali.

Sul piano elettorale l’UDC sarà presente, come già annunciato, a Montefiascone, Bomarzo, Allumiere e Santa Marinella, dove il partito verrà presentato ufficialmente alla città giovedì prossimo. Parallelamente sono in corso i lavori per la costruzione della lista a Civita Castellana, con l’obiettivo di essere presenti in ogni comune in cui si andrà al voto. «Dove ci sarà una scadenza elettorale – sottolineano – faremo in modo che i valori centristi siano rappresentati».

L’obiettivo dichiarato è quello della crescita, un percorso portato avanti insieme al coordinatore regionale del Lazio Regino Brachetti. «Ricordo – afferma Gino Stella – che erano anni che a Viterbo l’UDC non era presente. Oggi abbiamo una segreteria che lavora quotidianamente per crescere e per ottenere i numeri necessari a contare nel prossimo Consiglio comunale».

Una presenza che non si limita al capoluogo: l’azione del partito è attiva anche a Tuscania, Tarquinia e Civitavecchia, confermando una strategia di radicamento diffuso e costante sul territorio. L’UDC punta così a tornare protagonista della vita politica locale, proponendosi come forza moderata, concreta e vicina alle comunità, in grado di interpretare le esigenze reali dei cittadini.