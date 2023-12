“L’ultima soffiata di inevitabile vento”: sabato 9 dicembre la proiezione del corto dei ragazzi del CAG

I talentuosi ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Tarquinia si sono messi in luce con la realizzazione di un docuvideo ispirato all’evento PAGINEaCOLORI. L’incontro di presentazione e proiezione del cortometraggio intitolato “L’ultima soffiata di inevitabile vento” avrà luogo sabato 9 dicembre alle 17, presso il Salone degli Specchi di Palazzo Bruschi Falgari, in via Umberto I al civico 34.

Il cortometraggio, ispirato al tema dell’edizione 2022 del festival della letteratura illustrata per l’infanzia e l’adolescenza, offre uno sguardo fresco e originale sul vento nelle sue molteplici sfaccettature. Dopo aver esplorato i libri della mostra allestita la scorsa primavera, i giovani del CAG hanno intrapreso un viaggio di riflessione, ascolto e interviste a adulti e anziani tarquiniesi.

L’esperienza formativa, creativa, aggregante e inclusiva ha preso forma in un affascinante cortometraggio che vede la collaborazione dei professionisti del gruppo di lavoro di PAGINEaCOLORI, David Cerquatella e Fabrizio Farroni, insieme agli operatori del CAG Paolo Natali e Sara Pioppi.

Il titolo, “L’ultima soffiata di inevitabile vento”, simboleggia un tocco finale di freschezza e innovazione che segna la 18ª edizione del festival. Il cortometraggio sarà reso disponibile sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del festival. Questa emozionante produzione è stata resa possibile grazie al sostegno prezioso del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dall’Associazione di Promozione Sociale Dandelion.