Lutto a Tarquinia: la città dice addio a Cesare Gentili

Tarquinia saluta Cesare Gentili, amato e stimato protagonista della vita cittadina scomparso in giornata.

Professore, Cesare ha per anni svolto attività politica e amministrativa, ricoprendo anche incarichi cittadini, a partire dal ruolo di consigliere comunale, restando sempre un attento osservatore delle dinamiche della città di cui amava parlare, nelle lunghe chiacchierate per le vie del centro storico e di via Umberto I soprattutto.

Ironico, spesso pungente, a volte testardo, Cesare è stato al fianco di sua moglie Sabrina una colonna nell’assistenza di Carlo e Marco, cui mai ha fatto mancare il sostegno pur nelle grandi difficoltà e ai quali ha trasmesso l’impegno sociale, la determinazione, la decisione nel perseguire i diritti civili.

Alla famiglia, le condoglianze della redazione de lextra.news.