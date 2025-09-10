Maltempo a Tarquinia: strade chiuse, allagamenti e interventi della Protezione Civile

Strade allagate e chiusure temporanee

Le ultime 24 ore sono state particolarmente difficili per Tarquinia a causa del maltempo. Le forti piogge hanno provocato allagamenti su diversi tratti stradali, in particolare lungo la Litoranea e al Lido. La Protezione Civile AEOPC, su attivazione della Sala Operativa Regionale, è intervenuta con più squadre per mettere in sicurezza le aree colpite.

Chiusura e riapertura della strada Tarquinia–Tuscania

Nella mattinata di oggi i Carabinieri, insieme ai volontari AEOPC, hanno disposto la chiusura temporanea della strada provinciale tarquiniese, che collega Tarquinia a Tuscania, a causa della presenza di fango e detriti. La viabilità è stata ripristinata solo nel tardo pomeriggio, dopo le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

Monitoraggio del fiume Mignone

Oltre agli interventi viari, una squadra AEOPC ha seguito costantemente l’andamento dei livelli del fiume Mignone per prevenire ulteriori criticità. Restano numerosi gli allagamenti segnalati nelle vie di Tarquinia Lido, dove la pioggia intensa ha creato disagi alla circolazione e ai residenti.