Maremma D’Amare, a maggio a Marina di Montalto l’11ª edizione della fiera delle tradizioni maremmane

L’8, 9 e 10 maggio 2026 torna a Marina di Montalto l’11ª edizione di “Maremma D’Amare”, manifestazione dedicata alle tradizioni maremmane che nel tempo si è affermata come appuntamento di rilievo nazionale per appassionati di cultura popolare, spettacolo e prodotti tipici. La fiera si svolgerà nella cornice del litorale di Montalto di Castro e proporrà un percorso tra folklore, sapori locali e iniziative all’aperto, con l’obiettivo di valorizzare l’identità storica e culturale del territorio.

Spettacoli equestri e mercatino dell’artigianato protagonisti dell’evento

Elemento centrale della manifestazione saranno ancora una volta gli spettacoli equestri, considerati il fiore all’occhiello dell’iniziativa, con esibizioni che richiamano la tradizione dei butteri e la cultura rurale maremmana. Lo scorso anno l’evento è stato premiato come miglior spettacolo di folklore equestre con il Premio SenoFonte, riconoscimento che ha confermato la qualità artistica dell’organizzazione. Accanto alle performance, ampio spazio sarà riservato al mercatino dell’artigianato e ai prodotti tipici locali, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Tc&m – Turismo e Commercio Montalto di Castro, che contribuirà alla promozione delle eccellenze del territorio.

Attrazioni sulla spiaggia e promozione turistica del territorio

Il programma includerà inoltre iniziative sportive e “Spettacoli del Vento” sulla spiaggia, pensati per coinvolgere famiglie, turisti e visitatori di ogni età in un clima di festa che unisce tradizione e intrattenimento. A presentare l’edizione 2026 sono la sindaca Emanuela Socciarelli e il delegato al Turismo e agli Eventi Emanuele Miralli, che sottolineano come “Maremma D’Amare” rappresenti un appuntamento capace di valorizzare il territorio e generare ricadute turistiche ed economiche per la comunità locale.