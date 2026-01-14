Montalto di Castro, al Teatro Lea Padovani la commedia “Cena con sorpresa”

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro Lea Padovani ospita “Cena con sorpresa”, commedia brillante e coinvolgente che alterna ironia e colpi di scena. Lo spettacolo propone una narrazione teatrale dinamica, in cui una situazione apparentemente ordinaria si trasforma progressivamente in un confronto serrato capace di mettere in discussione affetti, relazioni e certezze consolidate.

La trama tra rivelazioni e conflitti familiari

Al centro della storia ci sono Stefania e Arnaldo, coppia benestante e affiatata, abituata a una quotidianità ordinata e rassicurante. Durante una cena che sembra scorrere senza imprevisti, una rivelazione inattesa rompe gli equilibri: Francesco, amico di lunga data, confessa di avere una relazione con Angelica, la figlia ventenne della coppia. Da quel momento la serata prende una piega imprevista, dando vita a un susseguirsi di tensioni, confronti e reazioni che costringono i personaggi a fare i conti con paure, valori personali e con una realtà che mette in discussione modelli di pensiero e di vita.

Temi e pubblico di riferimento

“Cena con sorpresa” affronta con leggerezza e intelligenza temi attuali come i rapporti familiari, le differenze generazionali, l’ipocrisia sociale e la difficoltà di accettare ciò che esce dagli schemi prestabiliti. La commedia è rivolta a un pubblico adulto e giovane adulto, agli appassionati di teatro e a chi predilige spettacoli contemporanei capaci di unire intrattenimento e riflessione, mantenendo un ritmo vivace e una forte componente dialogica.