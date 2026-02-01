Montalto di Castro, al Teatro Lea Padovani la commedia “Lapponia”

Sabato 7 febbraio, alle ore 21, il Teatro Lea Padovani ospiterà lo spettacolo “Lapponia – una folle cena di vigilia al Polo Nord”, inserito nel cartellone della stagione teatrale comunale. La commedia prende spunto da una cena di Natale per affrontare, con ironia e ritmo, temi attuali legati alla famiglia, all’educazione dei figli e al confronto tra culture e modelli di pensiero differenti.

Cast, autori e regia

Sul palco un cast composto da Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso. Il testo è firmato da Marc Angelet e Cristina Clemente, mentre la regia è affidata a Ferdinando Ceriani. Lo spettacolo, consigliato a un pubblico dai 12 anni in su, si distingue per un linguaggio brillante e per la capacità di stimolare riflessioni attraverso il registro della commedia.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti sono acquistabili online sul circuito TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Lea Padovani, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17, e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio. I prezzi vanno dai 20 euro del primo settore ai 18 euro del secondo settore, con riduzioni previste. Per informazioni è disponibile il numero 0766 870 115.