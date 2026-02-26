Montalto di Castro, “Buongiorno, Ministro!” con Enzo Iacchetti al Teatro Lea Padovani

Domenica 1° marzo 2026, alle ore 18.00, il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospita la commedia “Buongiorno, Ministro!”, brillante testo di origine spagnola presentato in prima assoluta per l’Italia. In scena Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, affiancati da un cast di alto livello. La regia è firmata da Ferdinando Ceriani, mentre il testo è di Jordi Galceran.

Comicità grottesca e ritmo serrato

La vicenda ruota attorno a un ex ministro travolto da uno scandalo di corruzione che ha compromesso carriera e vita privata. Sul punto di compiere un gesto estremo, l’uomo viene salvato dall’irruzione di una venditrice porta a porta, figura energica e imprevedibile che lo costringerà a rimettersi in discussione. Da questo incontro prende forma una serie di situazioni paradossali, alimentate dalla presenza della bizzarra famiglia della donna. Gag, equivoci e continui ribaltamenti di prospettiva scandiscono uno spettacolo dal ritmo sostenuto, capace di alternare comicità e momenti di delicata umanità.

Informazioni e biglietti

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale sostenuta da ATCL, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e presso il botteghino del teatro negli orari previsti.