Montalto di Castro, Consiglio comunale urgente il 2 marzo: adesione al Consorzio Industriale del Lazio

Il Consiglio comunale di Montalto di Castro è stato convocato in seduta pubblica con carattere d’urgenza per lunedì 2 marzo 2026. La riunione si terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in Piazza G. Matteotti n. 11. La seduta è prevista in prima convocazione alle ore 10:30 e, in seconda convocazione, alle ore 11:30. La comunicazione è stata trasmessa ai consiglieri comunali dal Servizio Segreteria – Affari Generali – Organi Istituzionali del Comune.

All’ordine del giorno l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio

Unico punto inserito nell’ordine del giorno è l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio e i relativi provvedimenti conseguenti. La discussione riguarderà quindi la possibile partecipazione dell’ente al consorzio regionale, con le valutazioni di natura amministrativa e strategica collegate alla scelta. La seduta si svolgerà in forma pubblica, come previsto dalla normativa vigente, consentendo la partecipazione dei cittadini interessati.