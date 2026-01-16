Montalto di Castro, dal 3 agosto 2026 addio alle carte d’identità cartacee

Il Comune di Montalto di Castro informa che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La disposizione deriva dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, che ha introdotto standard di sicurezza uniformi per i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea, requisiti non più soddisfatti dal formato cartaceo. La decadenza della validità è stata chiarita anche dalla Circolare Ministeriale n. 76/2025.

Obbligo di passaggio alla Carta d’Identità Elettronica

Dal 3 agosto 2026 non sarà più possibile richiedere la carta d’identità cartacea, nemmeno in caso di urgenza. Entro tale data sarà quindi necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per informare i cittadini ancora in possesso del vecchio documento, il Comune prevede l’invio di una comunicazione tramite App IO a partire dal mese di gennaio 2026. La CIE, oltre a essere un documento di viaggio, consente l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti aderenti, rappresentando anche un’alternativa allo SPID.

Modalità di richiesta e tempi di rilascio

I cittadini residenti o domiciliati nel Comune ancora in possesso di carta d’identità cartacea sono invitati a richiedere la CIE con largo anticipo, per evitare rallentamenti o congestioni in prossimità della scadenza del 3 agosto 2026. La Carta d’Identità Elettronica può essere richiesta presso gli sportelli anagrafici comunali, dove è possibile ottenere anche tutte le informazioni sul rilascio o il rinnovo. L’Ufficio Anagrafe potrà valutare l’introduzione del rilascio su appuntamento per garantire una gestione ordinata delle richieste. La CIE non viene consegnata immediatamente, ma spedita entro sei giorni all’indirizzo indicato dal richiedente, tramite raccomandata del Ministero dell’Interno, oppure ritirata presso l’Ufficio Anagrafe su richiesta. Al momento della domanda viene rilasciata una ricevuta valida esclusivamente sul territorio italiano. I cittadini iscritti all’A.I.R.E. dovranno invece rivolgersi al Consolato di riferimento.