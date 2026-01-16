Montalto di Castro, il 25 gennaio al Teatro Lea Padovani lo spettacolo “Rime Insaponate” per famiglie e bambini

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18.00, il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospita “Rime Insaponate”, uno spettacolo poetico e sorprendente che unisce teatro di parola in rima, piccola magia e bolle di sapone. L’evento propone un’esperienza luminosa e leggera, pensata per coinvolgere grandi e bambini in un viaggio dove fantasia, divertimento e cultura si incontrano.

Un linguaggio teatrale tra poesia e immaginazione

Lo spettacolo nasce intorno a uno degli oggetti più impalpabili e evocativi: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale e strumento scenico per costruire un’affabulazione che stimola l’immaginazione senza rinunciare ai contenuti. Attraverso rime, suggestioni visive e momenti di piccola magia, “Rime Insaponate” dimostra come levità e cultura possano convivere, offrendo un racconto capace di far sognare senza scadere nel mero intrattenimento.

Pubblico, orari e informazioni utili

Lo spettacolo è rivolto in particolare alle famiglie con bambini, con età consigliata dai 3 anni in su, ma si rivolge anche ad adulti, educatori e appassionati di teatro poetico e linguaggi espressivi non convenzionali. L’evento si svolgerà presso il Teatro comunale Lea Padovani, in via Aurelia Tarquinia 58. Il biglietto è unico al costo di 5 euro. L’inizio è previsto alle ore 18.00, con conclusione intorno alle 19.30.