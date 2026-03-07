Montalto di Castro nel weekend celebra i Santi Martiri Quirino e Candido

La comunità delle parrocchie Chiesa di Santa Maria Assunta e Chiesa Gesù Eucaristico celebra domenica 8 marzo la festività dei Santi Martiri Quirino e Candido, patroni della città. Si tratta di uno degli appuntamenti religiosi più sentiti per la comunità di Montalto di Castro, che rinnova ogni anno una tradizione di fede e partecipazione popolare.

Processione e rievocazione storica del martirio

Il programma prevede alle ore 15.30 la solenne processione con le sacre reliquie dei santi, accompagnata dalla comunità parrocchiale. Nel corso dell’iniziativa è prevista anche una rievocazione storica del martirio dei due santi, momento che richiama le origini della devozione locale e la memoria religiosa della comunità.

La Santa Messa al termine della celebrazione

Al termine della processione sarà celebrata la Santa Messa, momento conclusivo della giornata dedicata ai santi patroni. La manifestazione rappresenta un’occasione di incontro per i fedeli e per la comunità locale, tra tradizione religiosa e identità del territorio.