Montalto, il Pd: “Fratelli d’Italia agli eventi di formazione UE: fa già ridere così!”

Riceviamo dal PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Fratelli d’Italia agli eventi di formazione dedicati alle opportunità che l’Unione Europea, forte e unita, può offrire ai territori. La cosa fa già ridere così.

Siamo tutti d’accordo che la conoscenza degli strumenti europei è un elemento fondamentale per sostenere sviluppo, investimenti, e coesione sociale, però, oggi, lo scenario è il seguente: mentre l’Europa è sotto attacco da parte di chi la vorrebbe debole e irrilevante, e mentre questo attacco è appoggiato dalle destre nazionaliste europee, tra cui Fratelli d’Italia è ai primi banchi, gli esponenti delle amministrazioni locali di quella stessa destra parlano di rafforzare il dialogo tra l’Europa, la stessa Europa che stanno picconando, e le istituzioni locali.

Bello il sogno europeo, vero? Tante opportunità per i territori se l’Europa sarà forte e unita. Ma ragazzi, decidetevi. O la volete debole, o la volete forte. Oppure dovete contribuire, e state contribuendo, a renderla debole tenendo in piedi il carrozzone, ma va bene forte quando servono i soldi sul territorio? C’è qualcosa che non torna.

Indebolire politicamente l’Unione Europea e, allo stesso tempo, valorizzarne i benefici quando si tratta di fondi e bandi rappresenta una contraddizione che i cittadini hanno diritto di comprendere. Cioè, per essere chiari, bisogna comprendere quale partito governa il paese e dove ci sta portando.

Così, ecco che il post del coordinatore locale di Fratelli d’Italia, e Presidente del Consiglio comunale di Montalto di Castro, con il quale pubblicizza la partecipazione all’evento di formazione svolto all’Università degli studi della Tuscia, termina con la bandiera dell’Europa accanto ad una piantina che nasce, mentre il suo stesso partito sta diserbando il futuro di una intera nazione. Questo è un corto circuito da interrompere.