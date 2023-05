Montalto, Insieme: “Colonie a Montalto Marina, l’amministrazione aumenta la retta”

Riceviamo dall’Associazione Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Colonie a Montalto marina, la sorpresa è per le tasche dei cittadini. Con delibera di giunta n. 103 del 23 maggio 2023 l’Amministrazione Socciarelli, avvalendosi della Fondazione Solidarietà e Cultura, ha dato il via ai “centri ricreativi estivi”.

Dopo un anno di stop finalmente tornano le colonie a Montalto marina, ma con una sorpresa poco gradita per le tasche dei cittadini di Montalto e Pescia. Tra i principali cambiamenti rispetto all’amministrazione Caci, nella sua ultima estate 2021 troviamo: tariffe raddoppiate per i residenti (da 46 euro a 100 euro a turno), raddoppia anche la tariffa per il secondo figlio passa da 46 a 80 euro, se prima erano compresi nei pasti sia il pranzo che la merenda, da quest’anno sarà garantito solo il pranzo ai nostri ragazzi, senza la merenda, aumento dell’età minima di accessibilità al servizio da 4 a 6 anni.

Dal suo insediamento la nuova amministrazione ha un solo modo di operare: diminuire i servizi e aumentare la spesa al cittadino: lo ha fatto aumentando l’Imu, le imposte comunali, le tariffe dei parcheggi alla marina e da questa estate aumenterà anche la retta per l’iscrizione ai centri estivi: c’è bisogno di una netta inversione di marcia!