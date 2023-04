Montalto, l’associazione Insieme: “L’amministrazione si vanta per tre baracche tolte, ma ha cancellato il progetto di riqualificazione per Santa Lucia”

Riceviamo dal”Ass. Insieme Montalto di Castro – Pescia Romana e pubblichiamo

“Nel lungo lavoro che occorre fare per ridare e soprattutto mantenere decoroso il nostro territorio questo intervento può rappresentare un punto di partenza”: queste le belle parole di propaganda che accompagnano il collage pubblicato dall’assessore ai lavori pubblici di Montalto di Castro. Due roulotte, se così vogliamo chiamarle, riprese da più angolazioni ed una baracca.

Ci chiediamo dunque quale sia il concetto di decoro di questa amministrazione. Già, perché mentre l’assessore si vanta di aver tolto 3 baracche come “segno di civiltà dopo anni”, si dimentica di dire alla cittadinanza che con delibera n. 224 del 20 ottobre scorso come uno dei primi atti della nuova giunta, si decide, tra i vari mutui a disposizione lasciati dall’amministrazione Caci sui quali si poteva scegliere, di togliere il finanziamento (per altri usi dello stesso) proprio al progetto di riqualificazione dell’area e della chiesa di Santa Lucia.

Volendo fare un po’ di cronistoria l’amministrazione Caci nel 2016 aveva bonificato l’intera area che da 30 anni era piena di canili e baracche abusivi. Ma non si era fermata al post social di autocelebrazione come quello dell’assessore Corniglia. Infatti a seguito della bonifica del 2016 la giunta Caci si prese un impegno e fece progettare, dall’ing. Mezzoprete, la riqualificazione della chiesa e della zona circostante per circa 600mila euro. Quel progetto, anche finanziato e inserito nel piano delle opere pubbliche, sarebbe servito da una parte a ridare dignità a quello che è un simbolo della storia e della cultura del nostro paese, la chiesa di Santa Lucia, e dell’altra per far sì, tramite la sistemazione dell’area, che la zona non rimanesse più abbandonata a se stessa, lasciando spazio all’abusivismo incontrollato

Se per l’amministrazione Socciarelli il decoro e lo sviluppo del paese passano dal togliere 3 baracche e contestualmente definanziare il progetto di sistemazione dell’intera aerea, a nostro avviso qualcosa non va.