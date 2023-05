Montalto, l’associazione Insieme sul nuovo protocollo: “Molti disagi e lamentele”

Riceviamo dall’Associazione Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Da qualche tempo l’Amministrazione comunale ha deciso di spostare l’ufficio protocollo. La postazione che è sempre stata all’interno del palazzo comunale, dedita ad ospitare chi attendeva il proprio turno, oggi si trova in un ufficio la cui porta sta al lato del municipio.

Abbiamo ricevuto molte lamentele dei cittadini per questa scelta, poiché nella sua nuova sede l’ufficio non permette più agli utenti di attendere al coperto. Ciò comporta che i fruitori in caso di pioggia e intemperie, o in caso di grande caldo (come in estate) debbano attendere all’esterno senza alcun tipo di riparo. Pensiamo ad esempio ai disagi per gli anziani che devono anche attendere in piedi il loro turno.

In più, va ricordato che questa decisione segue la fine del rapporto con Coldiretti, che in quell’ufficio erogava un servizio importantissimo per la nostra comunità.

Chiediamo all’Amministrazione comunale di provvedere subito ad un restyling dell’ufficio protocollo che permetta ai cittadini di aspettare in comodità e di riattivare la convenzione con Coldiretti. Abbiamo visto come nei giorni scorsi il comune ha affidato in modo diretto (senza bando) e pluriennale alcuni locali comunali a delle associazioni culturali/sportive e comitati: perché non farlo anche con le associazioni di categoria per aumentare il sostegno alla comunità di Montalto e Pescia?