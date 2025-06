Monte Argentario, convocato il Consiglio Comunale del 25 giugno: l’ordine del giorno

Il Comune di Monte Argentario ha convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 9.00, in prima convocazione. Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seduta si svolgerà in seconda convocazione giovedì 26 giugno alle ore 10.00. I lavori si apriranno con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e con le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale.

Cinque i punti all’ordine del giorno

L’ordine del giorno prevede cinque argomenti di rilievo per l’attività amministrativa dell’ente. In primis, la ratifica della delibera relativa a una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Seguirà la discussione sul recesso unilaterale dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il Comune di Monte Argentario e quello di Manciano. In programma anche l’approvazione del regolamento attuativo per l’attuazione dell’articolo 15-ter del decreto legge n. 34/2019, mirato a sostenere misure di contrasto all’evasione dei tributi locali.

Collaborazioni tra enti e atti di indirizzo

Tra i punti in discussione, anche l’approvazione dello schema di convenzione tra enti della Comunità di Ambito Maremma – Toscana sud, relativamente all’esercizio in forma associata delle funzioni di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 61/2024. In chiusura, è previsto un atto di indirizzo per avviare le procedure necessarie all’acquisizione del bene immobile denominato “ex Giardino Iacovacci”. Come di consueto, la seduta del Consiglio sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo: www.comune.monteargentario.gr.it.