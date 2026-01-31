Monte Argentario, online il nuovo portale Argentario Parking per i contrassegni di sosta

Il Comune di Monte Argentario informa che è online Argentario Parking, la nuova piattaforma digitale dedicata alla richiesta e alla gestione dei contrassegni per la sosta sul territorio comunale. Il portale sostituisce la precedente ArgentApp e rappresenta un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione dei servizi rivolti a cittadini e utenti.

Come funziona la piattaforma Argentario Parking

Il nuovo sito, accessibile all’indirizzo https://www.argentarioparking.it/home, consente a residenti, lavoratori e aventi diritto di presentare la domanda per il contrassegno di sosta in modalità completamente online, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. Attraverso la piattaforma è possibile registrarsi in pochi passaggi, caricare la documentazione richiesta, inoltrare la domanda e consultare in tempo reale lo stato della propria richiesta.

Obiettivi e documentazione disponibile

L’attivazione di Argentario Parking rientra in un percorso più ampio di innovazione dei servizi comunali, finalizzato a migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente la gestione della sosta. In allegato al portale sono disponibili i dettagli relativi alle tariffe e all’elenco dei documenti richiesti per ciascuna tipologia di contrassegno.