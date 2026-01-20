Monte Romano ha acceso il primo focarone di Sant’Antonio

Riceviamo e pubblichiamo

Monte Romano ha vissuto una serata di grande partecipazione e tradizione domenica 18 gennaio 2026, in occasione dell’accensione del primo focarone, evento organizzato dal Comitato 1976 a conclusione dei festeggiamenti in onore di sant’Antonio abate.

L’iniziativa, molto attesa dalla comunità, si è svolta in un clima di festa e condivisione, richiamando numerosi cittadini e visitatori. A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza del sindaco Maurizio Testa, di don Stefano Lacirignola e degli amici del villaggio Querciaiolo, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione l’importanza dell’evento per il territorio e per il mantenimento delle tradizioni popolari.

L’accensione del focarone, simbolo di devozione e identità collettiva, ha rappresentato il culmine delle celebrazioni dedicate al santo abate, tra applausi e grande coinvolgimento del pubblico. Particolarmente apprezzato anche il momento conviviale che ha seguito il rito, con una degustazione gratuita di panini con salsiccia, cioccolato caldo e vin brûlé, offerti dallo stesso Comitato 1976, che ha riscosso un notevole successo e contribuito a creare un’atmosfera calorosa e familiare

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento, che conferma ancora una volta quanto le tradizioni locali siano vive e sentite dalla comunità di Monte Romano. Una serata che ha saputo unire fede, cultura e convivialità, lasciando nei presenti il ricordo di un momento autentico e partecipato.