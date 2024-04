Mostra Mercato Macchine Agricole: tutti gli stand dell’area food della Fiera

Un’intera zona dedicata, nel cuore della Mostra Mercato Macchine Agricole 2024, a Tarquinia Lido: l’idea dell’area food unica al centro della Fiera torna anche per il 2024 e, nell’area verde tra viale dei Tritoni, via Axia e via Pirgi arrivano stand per tutti i gusti e, per rilassarsi mangiando, una tensostruttura con oltre 300 posti a sedere. Primo via mercoledì primo maggio, poi la tre giorni della Fiera vera e propria da venerdì 3 a domenica 5 maggio.

Ecco gli stand presenti:

La Piadina di Tosca Masotti

Chiosco della piadina romagnola che gira per l’Italia dal lontano 1989, inizialmente nelle mani della madre Iolanda Ravaglia e in seguito in quelle della figlia Tosca Masotti. Ricetta segreta e fatta in casa, con prodotti freschi e di massima qualità! “Piadina romagnola fatta da noi e le farciamo con i prodotti tipici della nostra zona come prosciutto di Parma, salsiccia con verdure, squacquerone (formaggio fresco) mortadella ecc”.

Macelleria Perelli

Dalla tradizione tutta tarquiniese una proposta a tutto gusto: grigliata mista con contorno, panini caldi farciti con porchetta, salsicce, hamburgher ,cotoletta, hot dog, patine fritte e verdure a scelta, bibite e snack….

Arrostiking

Arrosticini in tutte le forme e salse, per chi ama la tradizione e anche per chi vuole assaggiarla con nuove idee! Menu: 1 arrosticino 1€, 11 pezzi 10€. Novità special:con 1,5€ al pezzo le varianti Formaggioso, Tartufato e Piccante!

Fabrizio Antoniozzi

La regina della Fiera, la tradizione più sentita, da mangiare sul posto o da portare via: un intero stand dedicata alla porchetta!

Il Locale & Zacafé

Dal centro storico di Tarquinia al Top16 sino al cuore della Fiera: Il Locale e Zacafè propongono un menu che spazia dal dolce al salato: il must è la frittura di pesce, ma il fritto la fa da padrone tra fritti misti, nuggets di pollo, patatine, supplì, pizzette dolci e salate, bombe e ciambelle! Per non parlare della pinsa con la porchetta e, perché no?, di un bel bicchiere di vino o gin tonic?

Bar Paninaro Aurelia

Il cavallo di battaglia è una grande tradizione della Fiera, il panino con la porchetta, ma per chi vuole spaziare non mancheranno salsicce, prosciutto ecc. Oltre a una novità curiosa: con un apposito forno, arriva all’area food del Lido la pizza tonda!

Norcineria artigianale Pasqualino

Da Pasquale un tuffo nei sapori tipici dell’Umbria! Dal laboratorio artigianale per la lavorazione delle carni escono salumi e porchetta da far leccare i baffi, e non mancano formaggi per soddisfare ogni tipo di palato.

Il Chiosco

Panini di ogni tipo e per tutti i gusti: si parte dalla porchetta per passare agli hamburger, senza dimenticare il super mix salsiccia, friarelli e provola. Tutto preparato all’istante. E ancora vino, spritz, bibite, caffè, macedonia e fragole con panna: c’è tutto per una sosta di gusto tra uno stand e l’altro!