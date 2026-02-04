Nasce il Memorial “Mario Dolgan” per ricordare una figura storica del calcio locale

Il Tarquinia Calcio rende omaggio alla propria storia sportiva istituendo la prima edizione del Memorial “Mario Dolgan”, torneo dedicato a uno dei calciatori più rappresentativi cresciuti nel vivaio rossoblù. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare un atleta che ha portato il nome di Tarquinia nel calcio professionistico italiano, lasciando un segno importante nel percorso della società e nella memoria sportiva cittadina.

Dagli esordi a Tarquinia alla Serie A

Mario Dolgan, nato a Tarquinia il 2 febbraio 1947, muove i primi passi calcistici nel settore giovanile del Tarquinia Calcio, mettendo subito in evidenza qualità tecniche e personalità. Il suo talento lo porta presto alla Tevere Roma, allora militante in Serie C, e successivamente alla convocazione con la Nazionale Juniores per un prestigioso torneo disputato in Germania. Il passaggio al Torino segna il raggiungimento della Serie A, traguardo che rappresenta il coronamento del percorso di un giovane cresciuto nel calcio locale.

Una carriera tra le principali piazze del calcio nazionale

Nel corso degli anni Dolgan veste diverse maglie del panorama calcistico italiano, tra cui Venezia in Serie A, Solbiatese in Serie C, Ascoli Piceno in Serie C e Viterbese, costruendo una carriera solida e riconosciuta. Il Memorial intitolato a suo nome intende valorizzare questo percorso e trasmettere alle nuove generazioni i valori sportivi che hanno contraddistinto la sua esperienza.