Nuoto, pioggia di medaglie per il Tarquinia Swimming Club tra Roma e Grosseto

Weekend ricco di risultati per gli atleti del Tarquinia Swimming Club, allenati dai coach Attilio Maria Boni e Mauro Ranzoni, impegnati nel Trofeo della Befana di Pietralata e nel Meeting nazionale “Città di Grosseto”, in collaborazione con il Circolo Canottieri Aniene. In evidenza la più giovane del gruppo, Sofi Lorenzoni, che conquista il primo posto nei 200 stile libero. Prestazione di rilievo anche per Damiano Capulli, protagonista assoluto con quattro medaglie d’oro nei 100 e 200 rana, nei 100 dorso e nei 200 misti, migliorando sensibilmente tutti i propri primati personali.

Medaglie e progressi individuali

Ottimi risultati anche per Edoardo Faluschi, che porta a casa un oro nei 200 dorso e un argento nei 100 dorso. Esordio positivo per Lorenzo Borzacchi, capace di migliorare la propria posizione in classifica e accedere a batterie di livello superiore. Tra gli atleti più grandi, spicca la prestazione di Luna Lorenzoni, categoria ragazzi, che conquista un argento nei 100 dorso e tre ori nei 50 stile libero, nei 200 misti e nei 200 stile libero, facendo registrare un tempo che le consente l’accesso ai Campionati Italiani.

Verso i Campionati Italiani e nuovi obiettivi

Risultati di alto livello anche per Letizia Andreaus, categoria Junior, che ottiene tre ori e quattro argenti nelle gare dei 200 rana, 100 rana, 50 rana, 200 stile libero, 50 stile libero, 100 stile libero e 200 misti, migliorando il proprio personale e centrando anch’essa la qualificazione ai Campionati Italiani. Margherita Di Francesco, categoria cadetti, conquista due ori e un bronzo nei 400 misti, 200 rana e 100 rana, abbassando inoltre i record personali nei 50 rana e nei 200 misti. Buone indicazioni arrivano anche da Serena Capulli, categoria Junior, protagonista nelle gare dei 200, 100 e 50 stile libero e nei 100 farfalla, e da Nicola Cesarini, categoria ragazzi, che chiude con un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 50 stile libero. Risultati che testimoniano il lavoro quotidiano, l’impegno degli atleti e la dedizione dello staff tecnico, elementi fondamentali per continuare a crescere e puntare a nuovi traguardi.