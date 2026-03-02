Nuovo Bauhaus Europeo 2026, premi UE anche per piccoli comuni sotto i 20mila abitanti

Riceviamo da Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-ECR, e pubblichiamo

Al via i premi dell’Unione europea per il Nuovo Bauhaus Europeo 2026 (NEB 2026) e il Sostegno ai piccoli comuni (NEB Boost for Small Municipalities), con l’obiettivo di trasformare la sostenibilità in un concetto concreto, inclusivo e parte integrante della vita quotidiana dei cittadini. Le candidature sono aperte fino al 17 marzo 2026 e mettono in palio non solo prestigio internazionale, ma anche un reale supporto economico.

In particolare, i premi NEB per i piccoli comuni sono rivolti ai contesti rurali con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Saranno selezionati 20 vincitori, ciascuno dei quali riceverà un premio in denaro di 30.000 euro.

“Questa iniziativa mette al centro le piccole municipalità, che rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio. Sono realtà fondamentali per la coesione sociale, la tutela delle identità locali e lo sviluppo economico. Investire su questi comuni significa rafforzare servizi, opportunità e qualità della vita. È da qui che passa la crescita dell’intero Paese”, dichiara Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-ECR.

Per i premi NEB Boost per i piccoli comuni, la candidatura deve essere presentata dall’autorità pubblica locale, eventualmente in collaborazione con partner territoriali. Per vincere, le proposte devono coniugare tre valori fondamentali: sostenibilità, estetica e inclusione.

I Premi NEB 2026 si rivolgono invece a platea più ampia — enti pubblici, organizzazioni, professionisti, imprese e giovani innovatori — premiando progetti e idee già realizzati o in fase di sviluppo che incarnino i principi del Nuovo Bauhaus Europeo.

Gli interessati possono presentare i propri progetti attraverso il portale ufficiale:

https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/

L’annuncio dei finalisti avverrà a giugno, durante il NEB Festival di Bruxelles, mentre la cerimonia ufficiale di premiazione si terrà nell’autunno del 2026.