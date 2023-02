“O.R.VI.ET.A.N.O”: da Skylab Studios l’app ufficiale della città di Orvieto

Riceviamo da Skylab Studios e pubblichiamo

Come si può raccontare in modo innovativo al grande pubblico un progetto turistico e culturale così variegato e interessante come “O.R.VI.ET.A.N.O”? Skylab Studios, agenzia di comunicazione specializzata in visual marketing interattivo, ha messo in campo la sua innovazione per sviluppare uno strumento tecnologico all’avanguardia che sia in grado di comunicare quest’iniziativa in modo chiaro e soprattutto interattivo.

Un’app facile da utilizzare, ricca di contenuti e informazioni e fortemente interattiva. È il passe-partout digitale che vi permette di tuffarvi in un mondo di musica, eccellenze agroalimentari, paesaggi mozzafiato, artigianato e un importante patrimonio storico e artistico in modo semplice e coinvolgente. Scaricando quest’app avrete il territorio di Orvieto a portata di tap.

“O.R.VI.ET.A.N.O”, acronimo di “Occasioni per recuperare visibilità e trasformare le avversità in nuove opportunità”, è uno stimolante progetto finalizzato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2024-2022 – Intervento 16.7.1- che vede come protagonista un partenariato pubblico-privato, composto dal Comune di Orvieto, 8 aziende agricole del territorio, 6 imprese artigiane e turistiche e 5 partners tra associazioni culturali e sportive ed enti di formazione.

Quest’iniziativa fatta di degustazioni, concerti in vigna, trekking urbano e tour in e-bike alla scoperta del meraviglioso territorio di Orvieto è quindi la protagonista di quest’app interattiva che raccoglierà tutti i dettagli degli spettacolari eventi organizzati per l’occasione, una scheda informativa di ciascun partecipante al progetto, le aziende coinvolte, i contatti e tante altre informazioni utili ad immergersi nel meraviglioso patrimonio culturale e artistico della cittadina umbra.

“Continua la nostra collaborazione con il Comune di Orvieto – dice Leonardo Tosoni, art director di Skylab Studios – dopo la segnaletica interattiva e la mascotte in realtà aumentata che ogni giorno accompagna centinaia di turisti nella visita della cittadina umbra, oggi ho il piacere di dare il benvenuto a questo nuovo strumento. Non sarà una semplice app, ma un percorso che vedrà le innovazioni del futuro di Orvieto essere raccolte in un unico strumento che farà appassionare i turisti provenienti da tutto il mondo e non solo. Grazie ancora all’amministrazione comunale per continuare a scegliere le nostre soluzioni, siamo onorati di poter essere partner nella sfida di Orvieto verso la conquista del titolo di Capitale della Cultura italiana”.

In “O.R.VI.ET.A.N.O” una vasta rete di soggetti eterogenei si unisce per operare in sinergia e attivare in un contesto integrato le più ampie leve di promozione territoriale. Il team di Skylab Studios, dopo i lavori di Segnaletica Turistica Interattiva con Qr Code e i progetti in Realtà Aumentata, si aggrega con orgoglio alle aziende e alle realtà di “O.R.VI.ET.A.N.O”, felice di contribuire a questo progetto che porta i visitatori alla scoperta dei tesori di Orvieto e delle sue mille sfaccettature.