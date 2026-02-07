Open Day IISS “Vincenzo Cardarelli”: due giornate per scoprire l’offerta formativa tra Tarquinia e Montalto

Il mese di febbraio entra nel vivo per l’orientamento scolastico con l’Open Day dell’IISS Vincenzo Cardarelli Tarquinia. Sabato 7 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.30, studenti e famiglie sono invitati nella sede centrale di Tarquinia per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto e ricevere supporto per le iscrizioni.

Nella sede centrale saranno presentati i percorsi di Liceo Classico, Amministrazione Finanza e Marketing (anche corso serale), Turismo, Costruzioni Ambiente e Territorio, Agraria Agroalimentare e Agroindustria. Presso la sede del Lido sarà invece possibile approfondire il Liceo Scientifico Cambridge e il Liceo Scientifico – Scienze Applicate. Un ventaglio di indirizzi pensato per rispondere alle diverse inclinazioni degli studenti, coniugando formazione liceale e tecnica.

Domenica 8 febbraio Open Day all’Istituto Alberghiero di Montalto

Il secondo appuntamento è in programma domenica 8 febbraio presso l’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro, con Open Day dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. L’iniziativa assume un valore particolare alla luce del percorso di integrazione già avviato: dal 1° settembre 2026 l’Alberghiero di Montalto entrerà ufficialmente a far parte dell’IISS Vincenzo Cardarelli, rafforzando il legame tra Tarquinia e Montalto e ampliando le opportunità formative per gli studenti del territorio.

Due sedi, un’unica comunità scolastica

Le giornate di Open Day rappresentano un’occasione concreta per conoscere docenti, strutture e progetti didattici, ma anche per ricevere informazioni pratiche sulle iscrizioni. Due sedi e due giornate diverse, unite da un’unica proposta educativa che punta su tradizione, innovazione e radicamento territoriale, accompagnando ragazze e ragazzi nella scelta del proprio percorso di studi.