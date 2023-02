Pallavolo Tarquinia, i risultati delle squadre in campo nel weekend della Merla

Riceviamo e pubblichiamo

Week end in casa per le squadre della società Lamberti; il freddo pungente del piovoso pomeriggio di sabato 28 gennaio non arresta la corsa delle atlete in Prima Divisione: 3-0 sul Bracciano, con parziali 25/21, 25/20, 25/23. Al commento la diciottenne Gaia Ferretti, ruolo opposto: «Nella partita di questo sabato contro il “Team Volley Lago”, la squadra ha dimostrato più affiatamento e coordinazione rispetto alle partite precedenti e ha utilizzato tutti gli schemi di gioco allenati da Mr Pastore nell’ultimo periodo. Sicuramente dobbiamo migliorare e cercare di non sprecare occasioni per realizzare punti con maggiore determinazione, ma abbiamo ancora quasi tutte le partite di ritorno per cercare di raggiungere ottimi risultati e, perché no, il vertice della classifica». In campo con Gaia: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Beatrice Sacconi, Greta Cristofori, Erika Zamboni, Marzia Tifi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Susanna Benedetti, Anna Farroni.

L’assolato e rigido mattino della domenica regala il sospirato punto alla neonata compagine delle dodicenni dell’Under 13: 1-2 contro il Montalto, con parziali 14/25, 19/25, 28/26. Il tecnico Fabio Angelucci: «Vedere gioire le ragazze in quella maniera, per l’importante set conquistato, ci rende particolarmente orgogliosi, perché la voglia di migliorare, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, sta portando i suoi innegabili benefici: forza 2010!». Gioia per le ragazze che dicono la loro per bocca dell’alzatore Angelica Viscarelli: «Sono molto contenta per il gruppo che si è creato: bisogna sempre andare avanti e non arrendersi mai, anche quando si perde. L’emozione è forte anche a vincere un solo set, perché l’importane è non scoraggiarsi ed essere sempre unite!». In campo con Angelica: Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Maria Benedetti, Sara Ciuffatelli, Beatrice Giorgi, Giada Atzori, Ylenia Tomassoni, Lara Tombini, Flavia Tonicchi, Asia Bruschi.

A seguire, le fuoriclasse dell’Under 14, con una ulteriore affermazione: 3-0 contro il Civita Castellana, parziali 25/17, 25/19, 25/11. Il commento della schiacciatrice Matilde Felici, giocatrice ‘anziana’ della squadra, al cui indirizzo trovare le dirette Insatgram delle partire di campionato: «È stata una partita giocata bene fino all’ultimo, per portare a casa i tre punti pieni e riconfermare il nostro terzo posto. Ottima anche la prestazione delle mie compagne di squadra che hanno dato il meglio di loro, molte entrando per la prima volta in campo. Stiamo migliorando partita dopo partita, e mister Fabio ci sta preparando al meglio per andare ad affrontare le prima in classifica»; in campo con Matilde: Anna Farroni, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Helena Gentili, Elisa Gentili, Matilde Felici, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico, Virginia Tornatora, Matilde Bandiera, Emma Mercenaro, Rachele Petreti.

Per i campionati infrasettimanali segnaliamo la vittoria dell’U17 maschile in trasferta a Civita Castellana giovedì 26 gennaio: 1-3, con parziali 25/21, 16/25, 18/25, 23/25; grande soddisfazione per i ragazzi, al commento il libero Niccolò Bordo: «Inizialmente stavamo perdendo, poi ci siamo concentrati e, aiutandoci tra di noi, abbiamo portato a casa i 3 punti». In campo con Niccolò: Luca Leoncelli, Stefan Valentin Onu, Fulvio Nardecchia, Federico Piras, Emanuele Piferi, Francesco Savoretti, Davide Scirocchi, Simone Angelucci, Simone Viola, Luca Rezzonico. Doppio impegno per le giocatrici dell’U16; cocente sconfitta in casa martedì 24 gennaio contro il “Naturbelle Civitavecchia Volley Academy”, partita che ha visto l’impeccabile arbitraggio della nostrana Beatrice Sacconi; un set di scarto con parziali 17/25, 23/25, 28/26, 25/23, 6/15. Il tecnico Fabio Angelucci: «Vivere in prima persona questi tie break ci rende tutti particolarmente orgogliosi, anche se il risultato finale ha premiato le ospiti. Il Civitavecchia V.A. primo in classifica, arrivava al Palazzetto Angelo Jacopucci senza aver mai perso un solo set, quindi riuscire a pareggiare dopo essere andati sotto per ben due set a zero conferma quanto di buono stiamo facendo». Il commento dello schiacciatore Miriam Parrano: «È stata una partita molto combattuta, che ci ha aiutato a formare il carattere: abbiamo avuto bisogno di tempo per rompere il ghiaccio, ma abbiamo mostrato determinazione e volontà, che ci hanno permesso ad ottenere dei buoni risultati, nonostante la sconfitta». Il secondo incontro della settimana venerdì 27 gennaio, pomeriggio gelido ma riscaldato dalla gioia della vittoria: 3 punti contro “Asd Scp Orte”, con parziali 18/25, 9/25, 19/25; l’opposto Camilla Eichel: «Siamo partite sottovalutando l’avversario infatti il primo set è iniziato con l’Orte in vantaggio ma poi, spronate anche dal mister, abbiamo recuperato portando a casa un bel 3-0. La prestazione non è stata delle migliori però sono contenta perché, partita dopo partita, siamo sempre più unite tra noi»; il coach Angelucci: «Un approccio non troppo idilliaco ci vedeva nel primo set sotto per 12-6, ma al rientro dal time out le ragazze hanno prontamente dimostrato il loro effettivo valore e riportato la partita sui giusti binari. Dopo un’ora e 15’ di gioco le ragazze tornano a casa con i tre punti. Un sentito ringraziamento alle famiglie delle nostre atlete sempre presenti nei momenti importanti ed al dirigente Fabio Zamboni, per la sua costante presenza al nostro fianco». In campo con Miriam e Camilla: Stella Sabbatini, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Amanda Tosoni, Alessandra Cipicchia, Sofia Stella Filippone, Giulia Mazzacane, Helena Gentili, Susanna Benedetti, Margot Pimpinelli, Laila Di Carlo.