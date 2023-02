Pallavolo Tarquinia, il punto sulle partite del weekend

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

La sospirata vittoria delle piccole della Società è finalmente arrivata: sul rumoroso e scomodo terreno del Montefiascone, tra il boato rimbombante di una tifoseria scomposta e agguerrita, le inesperte giocatrici dell’Under 13 Femminile, nella decima di campionato, hanno dato prova di carattere e determinazione, imponendosi in un set non facile e sull’altro a seguire, e hanno mostrato una padronanza nel gioco tutt’altro che da sprovveduti manichini; i parziali 25/20, 25/27, 15/25. «Una delle vittorie più belle che abbia mai vissuto in prima persona, – il coach Fabio Angelucci – sia per il contesto esterno in cui abbiamo disputato l’incontro, sia per il percorso che stiamo facendo con le 2010. Una vittoria che arriva al momento giusto per dare un ulteriore impulso al gruppo verso ulteriori obbiettivi tecnici e tattici. Vedere la felicità negli occhi delle ragazze e l’esultanza al termine del match è qualcosa di impagabile. Complimenti alle girls e alle loro famiglie: un contesto di atlete dai sani principi, dove la lealtà, il rispetto dell’avversario, lo spirito sportivo, sono anteposti alla legittima gioia per la vittoria». Il commento del centrale Annamaria Emiliozzi: «Finalmente ce l’abbiamo fatta: abbiamo vinto la nostra prima partita! C’è voluto un po’ ma alla fine ci siamo riuscite. Abbiamo trovato la giusta concentrazione ed è arrivato il risultato: sono felicissima e non vedo l’ora di affrontare, tutte insieme, una nuova squadra». Insieme a Annamaria: Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Angelica Viscarelli, Maria Benedetti, Flavia Tonicchi, Sara Ciuffatelli, Ginevra Fiorini, Beatrice Giorgi, Giada Atzori, Ylenia Tomassoni, Asia Bruschi.

Stoccata duplice per la robusta compagine dell’U14, fermata nelle trasferte a Oriolo e a Civitavecchia. Il commento del generoso libero Loretta Rezzonico, neofita in questo ruolo, arretrato in seconda linea dalle consuete postazioni avanzate come palleggiatore: «Nella partita contro Volley Oriolo – 23/25, 25/22, 21/25, 25/12, 15/12 – eravamo partite benissimo il primo set: le abbiamo distaccate di dieci punti; forse questo ci ha fatto sottovalutare l’avversario che invece piano piano è venuto fuori ed ha mostrato di essere una squadra molto organizzata nel gioco, mentre noi ci siamo disunite e deconcentrate: tutto questo ci ha portato alla sconfitta». Con l’amaro in bocca per l’inaspettato arresto infrasettimanale della decima di campionato, recupero della gara già fissata ma spostata per mal tempo, domenica 5 febbraio lo scontro con la testa della classifica, il Moccia Civitavecchia Volley Academy; partita all’insegna del fair play e dell’amicizia, che ha visto però in campo la superiorità di una squadra ben organizzata, rodata da anni di esperienze e importanti condivisioni, con selezioni regionali e comparse in categorie superiori; i parziali: 25/15, 25/9, 25/12. Il commento dello schiacciatore Giulia Mazzacane: «Complimenti alle amiche del Civitavecchia Volley Accademy; noi dobbiamo continuare ad impegnarci e a lavorare così come stiamo facendo». In campo a Oriolo e a Civitavecchia: Anna Farroni, Giulia Mazzacane, Susanna Benedetti, Helena Gentili, Loretta Rezzonico, Elisa Gentili, Matilde Felici, Elisa Propeti, Matilde Bandiera, Emma Marcenaro, Viola Bracci, Margot Pimpinelli.

L’infrasettimanale di giovedì 2 febbraio ha fatto gioire il nutrito gruppo di tifosi intervenuti al palazzetto Jacopucci per l’Under 17 maschile contro il Team Volley Lago Bracciano: sconfitta, ma gioco avvincente, azioni ben costruite, cuore e volontà, come si evince dai parziali 12/25, 24/26, 23/25. Il commento del centrale Emanuele Piferi, all’occorrenza in prima e in seconda linea: «Potevamo giocare decisamente meglio, evitare moltissimi errori; l’insicurezza ha determinato alcuni break, così come la paura in campo, che dobbiamo imparare a gestire. Le assenze ci hanno penalizzato: alcuni di noi si sono ritrovati a fare dei ruoli diversi da quelli prestabiliti, cambiando nel corso della partita. Siamo riusciti a recuperare due set che poi abbiamo perso all’ultimo per degli errori puerili: ci sono costati cari e ci hanno fatto perdere la partita». In squadra con Emanuele: Stefan Valentin Onu, Fulvio Nardecchia, Luca Rezzonico, Federico Piras, Francesco Savoretti, Davide Scirocchi, Simone Angelucci, Simone Viola, Michele Valerioti, Daniele Ayala, Tommaso Sacconi.

L’infrasettimanale Under 16 femminile ha visto invece le atlete scontrarsi nella fredda palestra del Murialdo martedì 7 febbario con Vbc Viterbo Gialla; vittoria al tie-break, con parziali 15/25, 27/25, 14/25, 25/22, 5/15. Il commento del coatch Fabio Angelucci: «il rendimento altalenante nell’arco dell’incontro ci ha costretto giocare il quinto set: un punto in più ci avrebbe fatto sicuramente comodo per consolidare il secondo posto, in previsione dello scontro diretto con il Montalto di Castro all’ultima giornata. Dobbiamo assolutamente affrontare una partita alla volta con la massima concentrazione, senza dare niente per scontato. Ora ci focalizziamo per la trasferta infrasettimanale a Montefiascone». Il punto di vista del centrale Amanda Tosoni: «a parere mio, non abbiamo giocato con la concentrazione che abbiamo di solito e abbiamo sottovalutato la squadra avversaria; siamo comunque riuscite a riprenderci sul finire, e proprio grazie a questo abbiamo vinto». In squadra con Amanda: Stella Sabbatini, Miriam Parrano, Camilla Eichel, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Loretta Rezzonico, Sofia Stella Filippone, Giulia Mazzacane, Helena Gentili, Margot Pimpinelli.

Sconfitta per la trasferta della Serie D Maschile, alle prese con la quattordicesima giornata del girone Regionale contro la Roma Volley Club-spo; 3-0, con parziali 25/16, 25/18, 25/20. Il commento del centrale Fabio Ceccarini, giocatore giovane ma navigato, risorsa preziosa per la Società anche in supporto al tecnico Emiliano Lamberti con i bambini dell’S3. «È stata una partita – commenta Ceccarini – dove abbiamo concesso troppo agli avversari e fatto errori evitabili; abbiamo sofferto molto sulla ricezione e siamo stati penalizzati dall’assenza di alcuni giocatori: mancava il secondo palleggiatore, e non è stato possibile, da parte dell’allenatore, fare cambi decisivi per migliorare il risultato. Nonostante tutto ci siamo ripresi un poco l’ultimo set, ma non è bastato. Ora dobbiamo concentrarsi per il prossimo match in casa». In campo con Fabio: Marco Lamberti, Emiliano Lamberti, Paolo Contestabile, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Giorgio Meloni, Alessandro Carducci, Besir Suljejmani, Matteo Pestelli.

S3 e Spike saranno protagoniste domenica 12 febbraio a Civitavecchia: A.S.D. Pallavolo Tarquinia coltiva i giovanissimi atleti 2012-2015 e li avvicina all’amore per la palla; il tecnico Emiliano Lamberti: «Prima uscita ufficiale per i piccoli dello Spike, trasferta al palazzetto di Civitavecchia all’insegna del gioco e del divertimento, dove tutti scenderanno in campo per confrontarsi e provare nuove esperienze in questo splendido sport».