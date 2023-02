Pallavolo Tarquinia: l’Under 16 femminile vola in semifinale

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Spettacolare performance delle atlete Under 16 nell’infrasettimanale di martedì 21 febbraio; 3-0 al palazzetto Jacopucci contro il Montalto, con parziali 25/11, 25/17, 25/12. Il coach Fabio Angelucci: «Complimenti alle giocatrici e alle loro famiglie, che sostengono le ragazze e la Società in questa avventura: calorosa la risposta dagli spalti e dalle dirette Facebook, che permettono di coinvolgere coloro che non possono raggiungerci. Adesso siamo in semifinale e affronteremo la capolista del girone A per il titolo di Campione Territoriale, valido per il Campionato Regionale U16. Obiettivo ambizioso, ma la determinazione delle nostre, mi fa ben sperare». In campo: Stella Sabbatini, Miriam Parrano, Camilla Eichel, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Amanda Tosoni, Alessandra Cipicchia, Sofia Stella Filippone, Giulia Mazzacane, Helena Gentili, Loretta Rezzonico, Sofia Cipicchia, Susanna Benedetti, Giada Blanchi.

Sulla scia del successo, anche l’Under 14 si impone nella trasferta a Bracciano: 3-0, con parziali 12/25, 16/25, 5/25. Il commento dello schiacciatore opposto Helena Gentili: «È stata una gran bella partita quella di domenica: tutte noi ci stiamo impegnando al massimo, e gli sforzi stanno iniziando a dare i loro frutti, i parziali ce ne stanno dando la conferma; la squadra è unita e coesa: questa vittoria conferma il nostro terzo posto in classifica e ci rende orgogliose, ‘We fight‘!». In campo con Helena: Anna Farroni, Giulia Mazzacane, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Loretta Rezzonico, Elisa Gentili, Elisa Propeti, Giada Blanchi, Matilde Bandiera, Viola Bracci.

Tra i carri in maschera in piazza Sisto a Viterbo, non si impongono le piccole dell’Under 13: 3-0, con parziali 25/15, 25/9, 25/12. Al commento Maria Benedetti, in veste di capitano della squadra: «Senza il nostro capitano ci siamo sentite spaesate, abbiamo ancora tanto da migliorare, ma alcuni fondamentali cominciamo a metterli a punto: in questa partita nessuna di noi ha sbagliato neanche un servizio! Dobbiamo guardare avanti, non scoraggiarci per gli errori che si fanno, e piano piano si arriverà a un’altra vittoria». In campo con Maria: Sofia Crocchioni, Angelica Viscarelli, Flavia Tonicchi, Annamaria Emiliozzi, Sara Ciuffatelli, Beatrice Giorgi, Giada Atzori.

Arresto anche per la Serie D Maschile in trasferta a Roma, 3-0, con parziali 25/9, 25/12, 25/13. Il commento di Emiliano Lamberti, nel nuovo ruolo di allenatore-giocatore della compagine: «Prestazioni totalmente sottotono di tutta la squadra, contro un’avversaria molto organizzata e in ottima forma; abbiamo accusato il loro ritmo di gioco e soprattutto il loro livello, che non ci ha permesso di entrare mai in partita». In campo con Emiliano: Marco Lamberti, Paolo Contestabile, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Giorgio Meloni, Alessandro Carducci, Besir Suljejmani, Roberto Arilli, Manuel Ara, Stefano Sommese, Marco Parise, Simone Venturini.