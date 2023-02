Pallavolo Tarquinia, una carrellata degli ultimi risultati delle squadre in campo

Riceviamo dall’ASD Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

ASD Pallavolo Tarquinia: scintillanti le atlete dell’Under 16, a un passo dal Campionato Regionale Inesorabile resa della Libertas Montefiascone, soggiogata dal gioco efficace e incisivo delle atlete dell’Under 16 Femminile, nell’incontro infrasettimanale di mercoledì 15 febbraio; una compagine rinnovata in alcuni elementi, ma altrettanto mordace. 0-3 con parziali 15/25, 17/25, 16/25. L’alzatore Sofia Stella Filippone: «È stata una partita attenta e combattuta in tutti i tre set superati. C’è stato molto impegno da parte di tutta la squadra e personalmente sono molto contenta di aver avuto la possibilità di mettermi a disposizione per questa partita». In campo con Sofia Stella: Stella Sabbatini, Miriam Parrano, Camilla Eichel, Amanda Tosoni, Irene Rinalducci, Alessandra Cipicchia, Loretta Rezzonico, Susanna Benedetti, Giulia Mazzacane, Matilde Felici.

Gioia contenuta per le piccole della Società, bloccate domenica 12 febbraio dal Tuscania Volley, con un secco 0-3. Promettente il primo set, finito 18/25, poi l’arresto. Al commento la nuova recluta Flavia Tonicchi, giovane promessa, sopraggiunta nella pallavolo dal nuoto agonistico: «purtroppo abbiamo perso questa partita,ma abbiamo giocato abbastanza bene; secondo me ci potevamo impegnare molto di più, senza scoraggiarci dall’inizio solo perché il Tuscania è secondo il classifica. Speriamo che la prossima partita andrà meglio». In campo con Flavia: Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Maria Benedetti, Sara Ciuffatelli, Beatrice Giorgi, Giada Atzori, Ylenia Tomassoni, Asia Bruschi.

Sorprendente fermo per le impareggiabili ragazze dell’Under 14, sconfitte domenica 12 febbraio da Etruria Volley Civitavecchia per 0-3. Il commento del libero Irene Rinalducci: «Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice da affrontare: siamo terze in classifica, l’Etruria Volley è secondo, ma a 7 punti di distanza da noi; nel primo set siamo state brave: abbiamo giocato e risposto alle avversarie, eravamo una vera squadra. Nei set successi sono bastati pochi punti persi sulla ricezione per farci andare nel pallone e rimanere bloccate sui nostri errori. Posso dire per me e per le mie compagne che questa partita ci ha insegnato che non dobbiamo mollare ma giocarla fino all’ultimo punto». Il commento del coach Fabio Angelucci: « Rispetto alla partita di andata, abbiamo avuto un approccio diverso, soprattutto nel primo set, con un parziale che poteva presagire un incontro più combattuto. Poi ho voluto coinvolgere maggiormente delle atlete in un contesto agonistico più evoluto, in maniera da renderle consapevoli dei propri mezzi. Esperimento riuscito a livello prestativo, in termini sportivi un po’ meno se andiamo a leggere i parziali, ma mi ritengo ampiamente soddisfatto dell’impegno profuso dalle atlete chiamate in causa. Ora cercheremo di consolidare il terzo posto con la prossima partita in trasferta a Bracciano, per poi proseguire, nei mesi successivi, nel percorso di qualificazione delle nostre atlete attraverso la partecipazione ai campionati federali recentemente indetti dal Comitato Territoriale, e dare così il giusto spazio alle tutti i nostri tesserati». In squadra: Anna Farroni, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Helena Gentili, Giulia Mazzacane, Elisa Gentili, Matilde Felici, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico, Virginia Tornatora, Matilde Bandiera, Giada Blanchi, Rachele Petreti.

Spettacolo concitato nel campo del palazzetto Jacopucci di Tarquinia sabato 11 febbraio: in campo le atlete della Prima Divisione Femminile e la squadra ospite, ASD Monterosi Volley; gara intensa, nervosa; fanatico il tifo avversario, opinabile il contegno delle avversarie, controverse le scelte del Direttore di gara. Finisce 2-3, con parziali 18/25, 25/21, 25/18, 19/25, 13/15. Il commento dello schiacciatore Greta Cristofori: «È stata una partita molto combattuta, una sconfitta che brucia non tanto per la classifica, quanto per la squadra avversaria: dire “qualche atleta è andata ‘sopra le righe’ è un eufemismo! Sono partiti sgradevoli improperi, l’esaltazione era ossessiva; siamo lontani come non mai dal sano agonismo e dalla sportività. Sono uscita da questa partita con una maggiore stima per la mia Società e per la squadra: nel male e nel bene, noi rimaniamo sportive, unite, corrette. Non siamo riuscite a giocare al meglio, ma sono felice del punto conquistato, che ci lascia in un meritatissimo terzo posto in classifica. Ora guardiamo avanti e puntiamo in alto!». In squadra con Greta: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Marzia Tifi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Beatrice Sacconi, Susanna Benedetti, Anna Farroni.

Gaia vittoria nella mattina di domenica 12 febbraio per gli esuberanti piccolissimi dell’S3 a Civitavecchia, nel raduno territoriale del Volley S3 I e II livello della FIPAV Viterbo; circa 270 bambini per le Società Asp Civitavecchia, Civitavecchia Volley Academy, ASD Tarquinia, Anguillara, Civita Castellana, Allumiere, Stella Mantus, Ronciglione, Monteromano e Monterosi. Il tecnico Emiliano Lamberti: «da Tarquinia, 27 bambini hanno partecipato all’evento: una squadra da cinque con i bambini più piccoli, nel primo livello, e cinque squadre nel secondo livello. Per molti di loro era la prima esperienza in campo; altri avevano già partecipato lo scorso anno; erano tutti emozionati ed entusiasti della prima partita di questo anno sportivo, e si sono divertiti a confrontarsi con le squadre avversarie nonostante, in alcuni casi, ci fossero elevate differenze di età. Sempre prezioso l’aiuto di Alessio Solustri e Fabio Ceccarini».

Entusiasmante prestazione degli atleti della serie D Maschile nel pomeriggio di domenica 12 febbraio al palazzetto Jacopucci di Tarquinia, non sufficiente, tuttavia, a fermare la corsa della Asd Pqp Volley di Fiumicino, nella sua corsa che l’ha spinta al quarto posto in classifica. Il commento dello schiacciatore Alessandro Carducci: «Partita difficile e combattuta. A questi livelli non contano solo le capacità individuali, a mio giudizio equilibrate, ma tutto un contesto che a noi manca, e che incide sulla convinzione e sulla motivazione della squadra tutta». In Presidente Antonio Lamberti: «la serie D è un campionato di livello, ma noi ce la mettiamo tutta per sostenere i nostri atleti. In questo momento stiamo mettendo a punto nuove strategie societarie, per permettere di assicurare ai giocatori quella serenità necessaria a concentrare le proprie energie e essere più incisivi. Vorrei ringraziare gli sponsor, che da anni ci sostengono: il Camping Village Riva dei Tarquini, il Centro Aziendale Sant’Isidoro, il ristorante Ambaradam, la tipografia Lamberti, l’Ortopedia Giuliani, la società Isam. Un sostegno poco visibile, ma concreto». Gli atleti in campo: Marco Lamberti, Emiliano Lamberti, Paolo Contestabile, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Giorgio Meloni, Alessandro Carducci, Besir Suljejmani, Matteo Pestelli.