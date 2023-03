Parcheggi per residenti e ZTL, piccole novità a Vitorchiano

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Il Comune di Vitorchiano, anche in seguito a un incontro con i residenti del centro storico, ha disposto piccole novità riguardanti la zona a traffico limitato (ZTL) e le aree di sosta riservate ai residenti a ridosso del borgo medioevale, con lo scopo di far convivere al meglio le necessità degli abitanti e la volontà di valorizzare il centro storico dal punto di vista turistico.

Per quanto riguarda il parcheggio della Cella, dopo aver già riservato lo stesso ai residenti nei giorni festivi per l’intera giornata (senza fascia oraria), adesso è stato ampliato l’orario nei giorni feriali a favore di chi vive nel borgo. Nei giorni lavorativi, quindi, l’area di sosta sarà libera dalle ore 8.00 alle 15.00, con fascia riservata ai residenti dalle 15.00 alle 8.00 del giorno successivo. In considerazione della disponibilità di soli 70 stalli, in questo parcheggio è consentita la sosta di un solo veicolo per ogni nucleo familiare residente, in modo tale di dare la possibilità di parcheggiare in prossimità delle mura a più famiglie possibili. Si tratta di una scelta peraltro già condivisa con i residenti negli anni 2015-2016.

In corso anche il posizionamento di ulteriore cartellonistica al fine di evitare errori e soste non consentite. Con lo scopo di agevolare la sosta ai residenti, saranno anche potenziati i controlli da parte della Polizia Locale. Come già condiviso durante l’incontro con i residenti, l’amministrazione comunale sta già valutando la possibilità di estendere a uno dei due piani del parcheggio coperto le aree di sosta riservate ai residenti in prossimità delle mura, in particolare nelle ore notturne.

Negli stalli di Piazza Umberto I, Via Manzoni e Via Borgo Cavour, la sosta a tempo consentita, con disco orario, passa da 30 a 60 minuti. Relativamente alla ZTL del centro storico, presidiata da varco elettronico con accesso consentito ai soli autorizzati, resta la necessità di esporre sempre il disco orario durante le fasi di carico e scarico. Anche in questo caso, la sosta temporanea passa da 30 a 60 minuti. Anche per tutti questi cambiamenti sono state emesse specifiche ordinanze e posizionata la nuova segnaletica. Saranno ovviamente eseguite opportune verifiche periodiche su tutti i permessi rilasciati, anche per necessità temporanee, oltre a controlli in loco.

Ulteriori informazioni, modalità di comunicazione per accessi urgenti e modulistica per richiedere l’autorizzazione di ingresso alla ZTL sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.vitorchiano.vt.it nella sezione “Zona a traffico limitato”, oppure telefonando allo 0761.373728 in orario 10.00-12.00 o inviando una mail a ztl@comune.vitorchiano.vt.it.