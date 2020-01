Parigi, il 6 febbraio la sesta edizione della Nuit des Livres Harry Potter

Fan della saga di Harry Potter? Allora, se vivete a Parigi o siete lì in vacanza, non potete perdere, giovedì 6 febbraio 2020, la sesta edizione della Nuit des Livres Harry Potter organizzata dall’editore francese Gallimard Jeunesse.

Era il 1998 quando Harry Potter et l’École des sorciers – questo il titolo francese del primo libro della saga – fu pubblicato per la prima volta in Francia. Da allora, il giovane mago è cresciuto e ha fatto vivere ai lettori molte altre avventure grazie all’incredibile talento e alla brillante penna di J. K. Rowling.

Giovedì 6 febbraio 2020, la Nuit des Livres Harry Potter ritorna e coinvolge per l’occasione diverse librerie nei quattro angoli della Francia. Il tema di quest’anno è il Torneo dei Tre Maghi, e questa sesta edizione sarà ancora una volta l’occasione per vivere e condividere la magia del mondo di Harry Potter attraverso una serie di animazioni: giochi, quiz, attività creative, caccia al tesoro, canzoni…