Pasticcerie, gelaterie e ristoranti, CNA: “In arrivo contributi a fondo perduto fino a 30mila euro”

Una significativa opportunità si apre per pasticcerie, gelaterie, ristoranti e produttori di pasticceria fresca grazie al “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.

Questa iniziativa offre la possibilità di ottenere fino a 30.000 euro a fondo perduto, mirando a rafforzare il settore della ristorazione e della pasticceria. Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sottolinea l’importanza di cogliere questa opportunità considerando la ricchezza di eccellenze presenti nel territorio. Il fondo ministeriale, inizialmente di 56 milioni di euro, è stato suddiviso in varie annualità e ha successivamente visto l’aggiunta di ulteriori 20 milioni a favore dei giovani diplomati nei servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera. L’obiettivo è stimolare le imprese del settore, promuovendo il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico. I contributi, che coprono fino al 70% delle spese ammissibili, sono destinati all’acquisto di macchinari e beni strumentali, nonché alla remunerazione di giovani diplomati in apprendistato. Le domande possono essere presentate a partire dal primo marzo tramite la piattaforma Invitalia, con priorità all’ordine cronologico di arrivo. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare la CNA di Viterbo e Civitavecchia al numero 0761 229 217.