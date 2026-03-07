Patty Pravo a Montalto di Castro: data zero del tour “Opera” al teatro Lea Padovani

Sarà Patty Pravo la protagonista della serata del 22 marzo al Teatro Comunale Lea Padovani di Montalto di Castro, dove alle ore 21 andrà in scena la data zero del nuovo tour “Opera”.

Per la seconda volta l’artista ha scelto il teatro montaltese per l’allestimento dello spettacolo e per l’anteprima del tour, confermando il ruolo della struttura come palcoscenico di riferimento per produzioni musicali e teatrali di livello nazionale.

Una serata tra grandi successi e nuove sonorità

Il concerto offrirà al pubblico un viaggio tra i brani più celebri della carriera della cantante e nuove sonorità legate al progetto “Opera”, con un repertorio che attraversa alcune delle pagine più significative della musica italiana.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per assistere alla prima esibizione del tour prima del debutto ufficiale nei teatri italiani.

Biglietti disponibili online

I biglietti per il concerto sono disponibili esclusivamente online attraverso la piattaforma TicketOne.