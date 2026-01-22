Pisa, presentata la nuova segnaletica turistica interattiva targata Skylab: 125 pannelli tra fisico e digitale

È stata presentata ufficialmente la nuova segnaletica turistica interattiva della città di Pisa, un sistema innovativo pensato per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale urbano in modo accessibile e contemporaneo. Il progetto è stato ideato e realizzato da Skylab Studios e rappresenta un intervento strategico per una città di rilevanza internazionale, riconosciuta per il suo valore storico-culturale e inserita nel patrimonio mondiale UNESCO. L’approccio adottato coniuga innovazione tecnologica e rispetto dell’identità urbana, in un’ottica di tutela e valorizzazione del territorio.

Pannelli, mappe e contenuti digitali accessibili

La nuova segnaletica comprende 125 pannelli informativi, 29 frecce direzionali e 10 mappe turistiche, collocati nei principali punti di interesse cittadini. Il sistema è progettato per guidare il visitatore non solo verso i luoghi più iconici, ma anche lungo itinerari meno conosciuti, favorendo una narrazione più ampia e diffusa della città. Un elemento centrale del progetto è l’integrazione tra segnaletica fisica e contenuti digitali: tramite QR Code è possibile accedere, con smartphone, a materiali multimediali e multilingua, tra cui testi, immagini, video e videoguide in lingua dei segni. L’obiettivo è garantire un’esperienza di visita interattiva e inclusiva, in linea con i principi dell’accessibilità universale.

Collaborazione istituzionale e rinnovamento dell’immagine turistica

La segnaletica si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento dell’immagine turistica cittadina ed è coordinata con il marchio territoriale “Pisa is”, assicurando uniformità visiva e riconoscibilità. Contestualmente all’installazione dei nuovi elementi, è prevista la rimozione della cartellonistica obsoleta o degradata, con ricadute positive anche sul decoro urbano. La presentazione ufficiale del progetto si è svolta alla presenza dell’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, del direttore dei Musei Nazionali di Pisa Massimo Dadà e di Alessandro Cerami di Palazzo Blu, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni culturali e realtà specializzate nella valorizzazione del patrimonio.

Per Skylab Studios, il progetto rappresenta un risultato significativo, sviluppato in un contesto di alto profilo culturale e internazionale, che conferma l’impegno dell’azienda nella realizzazione di strumenti capaci di raccontare i luoghi attraverso linguaggi digitali e interattivi, rispettosi della storia e dell’identità dei territori.