Piscina comunale di Montalto di Castro, il PD attacca: “Quattro anni persi, amministrazione senza visione”

Riceviamo dal PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

La vicenda della piscina comunale è l’emblema dell’inadeguatezza di questa amministrazione. Quasi quattro anni di decisioni rinviate e mancanza di programmazione, così come anche di incapacità nel trovare soluzioni tempestive e immediate, hanno privato i cittadini di un servizio fondamentale come quello offerto dalla piscina comunale. Fortuna è che per la squadra di maggioranza del Consiglio comunale di Montalto di Castro sia già partita la campagna elettorale, e che la piscina e Villa Ilvana diventeranno gli assi nella manica della propaganda. Ci vorrebbe una campagna elettorale ogni due anni.

Il cambio di gestione ventennale della piscina, immediatamente successivo all’insediamento della giunta Socciarelli, e la mancata ristrutturazione tempestiva della copertura hanno fatto perdere clienti e opportunità. Molti iscritti provenivano dai paesi limitrofi, hanno atteso qualche segnale prima di organizzarsi, ma l’elettroencefalogramma dell’amministrazione è rimasto piatto e così si sono recati altrove. Sarà difficile recuperare gli iscritti di un tempo.

Una volta archiviata l’ipotesi di un intervento tempestivo, si sarebbe potuto cercare fondi per la ristrutturazione e l’ efficientamento energetico, ma l’amministrazione non è stata all’altezza, scegliendo di sprecare risorse che appartengono ai cittadini, perché è molto più facile impiegare le somme derivanti dalle compensazioni, anziché partecipare ai bandi e tenersi le compensazioni per interventi più ragionati e strategici. È evidente: mancano visione, capacità di programmazione, concretezza, e anche il dialogo con le aziende che investono sul territorio.

Questo fallimento è un campanello d’allarme per il futuro del nostro paese, tanto più che in questi giorni la Sindaca, che con Fratelli d’Italia si è trovata molto a suo agio, ha lanciato la candidatura per le prossime elezioni. Insomma, vedremo chi sarà a proporre l’alternativa alla maggioranza uscente, ma, ad oggi, l’esito di questi quattro anni di mandato è chiaro: questa amministrazione non è all’altezza di guidare il paese.