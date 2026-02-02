Piscina comunale, il PD di Montalto di Castro critica le scelte dell’amministrazione

Riceviamo dal Partito Democratico – Circolo di Montalto di Castro e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Montalto di Castro guarda con preoccupazione alle scelte compiute dall’Amministrazione comunale in merito alla ristrutturazione della piscina comunale.

Non mettiamo in discussione l’importanza di restituire alla comunità un impianto chiuso da oltre quattro anni: è un servizio essenziale per le famiglie, per i giovani, per le associazioni sportive e per la qualità della vita del nostro Paese. Proprio per questo, però, riteniamo che un’opera così rilevante avrebbe meritato una visione più ambiziosa e strategica.

La decisione di destinare circa 800.000 euro di opere compensative all’intervento fotovoltaico, senza ricorrere alle risorse del PNRR dedicate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, rappresenta per noi un’occasione persa. Un’occasione persa per alleggerire il peso sulle casse comunali, per liberare risorse da investire in altre priorità del territorio e per inserire Montalto di Castro in una progettualità più ampia di transizione ecologica e innovazione.

Il tema, per il Partito Democratico, non è solo “come” si ristruttura la piscina, ma che idea di Paese si ha. Noi crediamo in un Comune capace di intercettare finanziamenti, programmare nel medio-lungo periodo e distribuire le risorse in modo equilibrato tra scuole, impianti sportivi, servizi sociali, spazi pubblici e sostenibilità ambientale.

Utilizzare nuovamente opere compensative – come già avvenuto per la scuola secondaria di primo grado – senza una strategia complessiva, rischia di trasformarsi in una gestione emergenziale e frammentata, invece che in una vera politica di sviluppo locale. Montalto di Castro deve saper cogliere le opportunità, pianificare il futuro e non limitarsi a soluzioni contingenti. Su questo il Partito Democratico continuerà a fare opposizione costruttiva, nell’interesse dei cittadini e del nostro territorio.