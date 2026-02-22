Pokerissimo Tarkna: travolge la Nuova Castrense 5-0

Prestazione convincente del Tarkna Calcio, che supera con un netto 5-0 la Nuova Castrense in una gara dominata sin dalle prime battute.
L’avvio vede subito i padroni di casa pericolosi con Tamiri e Brunori, ed è proprio Brunori a sbloccare il risultato con un preciso diagonale. Il raddoppio arriva poco dopo grazie a Elisei, autore di una splendida punizione. Nel finale della prima frazione gli ospiti provano a reagire, ma Menegaldo si fa trovare pronto tra i pali, mantenendo invariato il punteggio.
Ripresa senza storia: Elisei firma la doppietta, poi Tamiri e Cancedda
Nella seconda parte di gara il Tarkna continua a spingere, sfiorando più volte il terzo gol, che arriva ancora con Elisei, a segno in contropiede per la personale doppietta.
Nel finale Tamiri cala il poker, mentre Marco Cancedda chiude definitivamente i conti dal dischetto, fissando il risultato sul 5-0. Un successo ampio e meritato, che dà fiducia alla squadra in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica a Viterbo.
Emozione per Gabriele ed esordio con gol per il classe 2008 Cancedda
Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gabriele, accompagnato dalla deposizione di un mazzo di fiori, in un momento particolarmente sentito da squadra e pubblico.
Da segnalare anche l’esordio di Marco Cancedda, classe 2008, impreziosito dal gol su calcio di rigore, che ha coronato una giornata positiva per tutto l’ambiente Tarkna.