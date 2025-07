Pop Corn Festival del Corto 2025 a Porto Santo Stefano: programma, ospiti e corti in concorso

Torna anche nel 2025 il Pop Corn Festival del Corto, rassegna dedicata ai cortometraggi italiani e internazionali in programma il 25, 26 e 27 luglio a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell’Argentario. Organizzato dall’Associazione Argentario Art Day APS e diretto da Francesca Castriconi, il festival sarà ospitato come sempre in Piazzale dei Rioni, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La manifestazione sarà presentata dall’attore Andrea Dianetti, e tra gli ospiti figurano il regista Massimiliano Bruno e la regista e attrice Yvonne Sciò. Proprio a quest’ultima è affidata la serata di anteprima del 24 luglio, con la proiezione del documentario “Womeness”, racconto di cinque figure femminili di spicco del nostro tempo.

Corti italiani, internazionali e d’animazione: il programma in concorso

Sono diciotto i cortometraggi selezionati in concorso, suddivisi nelle categorie Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione, tutti ispirati al tema dell’edizione 2025: “Impronte, tracce di vita”. Tra i titoli in programma figurano opere vincitrici di prestigiosi premi come “Domenica Sera” di Matteo Tortone (David di Donatello 2025), “Marcello” di Maurizio Lombardi (Nastro d’Argento 2025), e “I’m Not A Robot” di Victoria Warmerdam (Oscar 2025 per il miglior corto). In giuria, presieduta da Federico Moccia, anche Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma, Manuela Pasqualetti e Stefano Giovani. Numerosi i premi in palio: al miglior corto di ciascuna categoria andranno 1.000 euro e il trofeo del festival, oltre a riconoscimenti speciali come il Premio Raffaella Carrà, il Premio Panalight, il Premio Mujeres nel Cinema e quello di Crew United.

Un evento culturale in crescita tra collaborazioni, premi e promozione del territorio

Il Pop Corn Festival del Corto 2025 è realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, della Regione Toscana e del Consiglio Regionale. La manifestazione si avvale della collaborazione con partner nazionali e internazionali, tra cui Cinecittà Panalight, AFIC, Inlusion Creative Hub, Sudestival di Monopoli, Moscerine Film Festival e Vision 2030 di Noto. Anche quest’anno la grafica ufficiale è stata affidata all’artista Marco Lovisatti, che firma la locandina intitolata “Levità”. Il festival si conferma appuntamento di riferimento per il cinema breve, con uno sguardo attento ai temi contemporanei e alla promozione culturale del territorio dell’Argentario.