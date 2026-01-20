Premio “Angelo Jacopucci”, giovedì 22 gennaio la cerimonia al teatro Rossella Falk di Tarquinia

Si svolgerà giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18.30, presso il teatro comunale Rossella Falk, la cerimonia di consegna del Premio “Angelo Jacopucci”. Il riconoscimento viene assegnato all’atleta di Tarquinia che si è maggiormente distinto nel corso della stagione sportiva 2025 e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il panorama sportivo cittadino.

Le istituzioni presenti alla cerimonia

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Francesco Sposetti, l’assessore allo sport Sandro Celli, il consigliere comunale Angelo Zacchei e numerosi rappresentanti del mondo dell’associazionismo sportivo locale. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla valorizzazione dello sport come elemento di crescita individuale e collettiva.

Le dichiarazioni di Celli e Zacchei

Nel presentare l’iniziativa, l’assessore allo sport Sandro Celli ha dichiarato: «Il premio “Angelo Jacopucci” è un’occasione importante per riconoscere il valore degli atleti di Tarquinia che, con sacrificio e passione, portano in alto il nome della nostra città. Lo sport è uno straordinario strumento di crescita personale e di coesione sociale, e come amministrazione continueremo a sostenerlo con convinzione».

Sulla stessa linea il consigliere comunale Angelo Zacchei, che ha sottolineato: «Questo riconoscimento rappresenta non solo un premio ai risultati sportivi, ma anche ai valori che ogni atleta incarna quotidianamente: impegno, rispetto e spirito di squadra. È un momento di orgoglio per tutta la comunità e un esempio positivo per i giovani».