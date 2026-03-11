Premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”, il 16 marzo a Tarquinia la seconda edizione: ecco i vincitori

Sarà una giornata dedicata allo sport e alla cultura quella in programma lunedì 16 marzo a Tarquinia con la seconda edizione del premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”. I riconoscimenti saranno assegnati a cinque personalità del mondo sportivo e della comunicazione: Angelo Peruzzi, ex portiere di Roma, Juventus, Inter e Lazio e campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana, Massimiliano Mascolo, giornalista Rai, Francesco Repice, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Roberto Avantaggiato e Fabio Barzellotti. Il premio è promosso dalla Pro Loco Tarquinia in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio – Gruppo provinciale di Viterbo – con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Cerimonia al palazzo comunale

La cerimonia di premiazione, a ingresso libero, si svolgerà alle 18 presso il palazzo comunale di Tarquinia e sarà presentata da Alessio Fratini, direttore del portale Calcio della Tuscia. Il riconoscimento è dedicato a figure che si sono distinte per il loro contributo alla diffusione dei valori dello sport, sia sul campo sia nel racconto giornalistico e nella promozione dell’attività sportiva.

In serata lo spettacolo di Francesco Repice

La giornata proseguirà alle 21.15 al Teatro comunale Rossella Falk con lo spettacolo “Ci vediamo alla radio”, scritto e interpretato da Francesco Repice. Lo spettacolo è un racconto appassionato dedicato al mondo delle radiocronache sportive e alle emozioni del calcio vissuto attraverso la radio. La Pro Loco ricorda che chi rinnoverà la tessera associativa 2026 potrà prenotare gratuitamente il proprio posto per lo spettacolo. Il rinnovo sarà possibile giovedì 12 marzo dalle 16.30 alle 19 presso la sede della Pro Loco in via Giuseppe Garibaldi 35. Per i non soci i biglietti sono disponibili online attraverso la piattaforma Archeoares.