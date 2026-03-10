Prevenzione dell’ambliopia: il Lions Club di Tarquinia visita 80 bambini a Tuscania

Il Lions Club Tarquinia ha organizzato il 4 marzo uno screening gratuito per la prevenzione dell’ambliopia nell’ambito del service “Occhio ai Bimbi”, presso la scuola dell’infanzia dell’IC Ildovaldo Ridolfi di Tuscania. All’iniziativa hanno partecipato circa 80 bambini, sottoposti a controlli per individuare precocemente eventuali difetti visivi e favorire una diagnosi tempestiva. Le visite sono state effettuate dal professor Alfonso Carnevalini, specialista in oculistica e socio del Lions Club Viterbo, con la collaborazione della dottoressa Laura Voccia, referente del progetto per il Lions Club di Tarquinia.

Il progetto “Occhio ai Bimbi”

All’organizzazione della giornata hanno contribuito anche i soci del club Paola De Pretis, Antonio Sili e Angelo Projetti, che hanno accompagnato i bambini durante le visite e consegnato a ciascuno di loro un piccolo gadget ricordo. «Ringrazio la dirigente scolastica Rosanna Giliberto per aver aderito al nostro progetto di prevenzione – ha dichiarato la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci –. Ogni anno portiamo questa iniziativa nelle scuole del territorio per permettere a un numero sempre maggiore di bambini di effettuare controlli precoci e correggere tempestivamente eventuali difetti della vista».

L’importanza della diagnosi precoce

Soddisfazione per l’adesione delle famiglie è stata espressa anche dalla dottoressa Laura Voccia, che ha ricordato come il service “Occhio ai Bimbi”, promosso dal Lions Clubs International, richiami l’attenzione sull’importanza della prevenzione dell’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”. «Negli ultimi tre anni – ha spiegato – il nostro team Lions ha esaminato circa 600 bambini, riscontrando una percentuale di ambliopia pari al 10%». La dottoressa ha infine ringraziato la dirigente Rosanna Giliberto, la coordinatrice Paola Tizi e tutte le insegnanti della scuola per la collaborazione e l’accoglienza riservata ai volontari.