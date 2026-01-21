Prime Pagine a Colori, due laboratori e un incontro formativo con Elisa Vincenzi a Tarquinia

Un percorso tra albi illustrati, musica e narrazione dedicato alla prima infanzia è in programma a Tarquinia con le nuove attività di PRIME PAGINEaCOLORI. Gli appuntamenti si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 presso l’asilo nido Oltre le Nuvole, e saranno condotti da Elisa Vincenzi, autrice, narratrice, musicoterapista e formatrice, membro dell’Italian Children Writers Association.

Incontro di formazione e laboratorio per bambini

Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 gennaio alle ore 17 con l’incontro di formazione “Tra suoni e parole: percorsi esperienziali per la fascia 0-3”, rivolto a genitori, insegnanti, educatori e operatori per l’infanzia. L’iniziativa, strutturata come laboratorio esperienziale, approfondisce l’albo illustrato sotto il profilo teorico e pratico, attraverso attività ludiche e senso-motorie finalizzate a valorizzare relazione, ascolto ed esplorazione.

Sabato 24 gennaio alle ore 10.30 si terrà invece il laboratorio “Mi suoni una storia?”, dedicato ai bambini della fascia 2-5 anni. A partire da una selezione di albi illustrati, i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza narrativa che integra parole, suoni e movimento corporeo, trasformando il racconto in un’attività multisensoriale e creativa.

Progetto, prenotazioni e rete di collaborazioni

Elisa Vincenzi condurrà inoltre un laboratorio riservato ai più piccoli, non aperto al pubblico, presso l’asilo nido comunale, dal titolo “Tum Tum Cià”, destinato ai bambini tra i 18 e i 36 mesi. Per il laboratorio di sabato 24 gennaio, a posti limitati, è richiesta la prenotazione gratuita scrivendo all’indirizzo laboratoripagineacolori@gmail.com.

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni. Il progetto è promosso dall’associazione Dandelion APS ed è vincitore del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura. L’iniziativa si fonda su una rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association, le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.