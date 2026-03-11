PRIME PAGINEaCOLORI: incontro di formazione con Alessia Racci Chini a Tarquinia

Si terrà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17, presso la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, l’incontro di formazione del progetto PRIME PAGINEaCOLORI con l’autrice Alessia Racci Chini. L’iniziativa, inizialmente prevista nel mese di gennaio e successivamente rinviata, è rivolta a educatori, insegnanti, bibliotecari, operatori culturali e genitori interessati ad approfondire il valore della lettura ad alta voce come strumento educativo e relazionale.

Narrazione, educazione e comunità

Autrice, narratrice, attrice e formatrice, Alessia Racci Chini è membro dell’ICWA – Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi e da anni lavora nel campo della promozione della lettura e della narrazione per l’infanzia. Durante l’incontro i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio formativo pensato come spazio di ascolto e di scoperta, dove la lettura diventa un gesto capace di creare attenzione, relazione e presenza.

Strumenti pratici per chi lavora con bambini e ragazzi

Il laboratorio offrirà strumenti concreti e spunti di riflessione per chi opera nel mondo dell’educazione o desidera approfondire il ruolo della narrazione nella crescita dei più giovani e nella costruzione di comunità educanti. La lettura ad alta voce verrà così proposta non solo come pratica didattica, ma come atto di cura e condivisione, capace di generare immaginazione, dialogo e vicinanza tra chi legge e chi ascolta.