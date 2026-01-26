PRIME PAGINEaCOLORI, laboratorio “Slurp” per bambini alla biblioteca Cardarelli

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 10.30, la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ospiterà un nuovo appuntamento di PRIME PAGINEaCOLORI, il calendario di attività dedicate alla promozione della lettura per la prima infanzia. Il laboratorio, dal titolo “Slurp”, è rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgerà negli spazi della biblioteca di via Umberto I.

L’attività ispirata all’albo di Gaia Stella

Il laboratorio è condotto dalle operatrici-educatrici del festival ed è ispirato all’albo illustrato “Slurp” di Gaia Stella, pubblicato da Fatatrac. A partire da uno spunto narrativo, una folata di vento che scompiglia le pagine di un menu di ghiaccioli, i bambini saranno coinvolti in un percorso ludico e narrativo basato su osservazione, associazione e ricomposizione delle storie. L’attività punta a stimolare immaginazione, partecipazione e creatività attraverso il linguaggio dell’albo illustrato e l’esperienza condivisa.

Il progetto PRIME PAGINEaCOLORI e le informazioni utili

PRIME PAGINEaCOLORI è una sezione del festival PAGINEaCOLORI, promosso dall’Dandelion APS e vincitore del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura. Il progetto si fonda su una rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, cooperative e associazioni del territorio, oltre a realtà editoriali e librarie. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo laboratoripagineacolori@gmail.com.